Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante la Cámara por el caso Epstein

Los Clinton testificarán en investigación sobre Jeffrey Epstein para evitar cargos por desacato en el Congreso de EE. UU.

Bill y Hillary Clinton en un acto público; ambos han aceptado testificar ante la Cámara en el marco de las investigaciones por el caso Epstein

En un giro drástico dentro de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron testificar sobre sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La noticia fue confirmada el lunes 2 de febrero de 2026 por Angel Ureña, portavoz del expresidente, quien señaló que la pareja busca sentar un precedente de transparencia que sea aplicable a todas las figuras públicas involucradas.

Donald Trump arremete contra los Grammy y Trevor Noah por mención de isla Epstein Leer más

El espectro del desacato criminal y la presión política

Este anuncio se produce en un momento de máxima tensión legislativa. El representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Baja, lideraba una moción para declarar a los Clinton en desacato al Congreso, una medida que conlleva multas sustanciales e incluso penas de prisión.

Aunque los abogados de la pareja enviaron un correo electrónico confirmando la disposición de sus clientes para prestar declaración en fechas acordadas, Comer se ha negado a retirar los cargos de inmediato, manteniendo la presión legal sobre el matrimonio demócrata mientras el proceso avanza hacia el Comité de Reglas

RELACIONADAS Nuevas fotos de Epstein muestran a Trump en su avión y nexos con Bill Clinton

Una investigación marcada por la polarización

La defensa de los Clinton ha calificado el proceso como una maniobra política diseñada para favorecer a Donald Trump, señalando que el expresidente republicano también mantuvo vínculos de amistad con Epstein y, sin embargo, no ha sido citado a declarar.

Pese a estas críticas, el Comité de Supervisión ha ganado terreno; incluso un sector de legisladores demócratas se ha sumado a la exigencia de transparencia total. Hasta el momento, es importante destacar que ninguno de los exmandatarios ha sido acusado formalmente de conductas delictivas en relación con la red de explotación.

El Departamento de Justicia califica las afirmaciones como "infundadas". instagram

Los nexos históricos con la red de Jeffrey Epstein

El foco de los republicanos sobre Bill Clinton se basa en su relación documentada con Epstein a finales de los 90 y principios de los 2000, periodo en el que realizó múltiples viajes en el avión privado del financiero. Aunque el exmandatario ha negado sistemáticamente tener conocimiento de los "terribles crímenes" de Epstein y asegura no haber tenido contacto con él en más de una década, el Congreso busca esclarecer el alcance de estos vínculos.

Bill Clinton junto a menores que acusaron a Epstein de abuso y tráfico sexual Internet

El legado de un caso sin resolución judicial plena

Jeffrey Epstein falleció en una celda de Nueva York en agosto de 2019, en un incidente calificado como suicidio mientras esperaba juicio por operar una vasta red de tráfico sexual de menores. Su muerte dejó numerosas interrogantes abiertas sobre la complicidad de figuras poderosas, lo que ha convertido esta investigación del Congreso en uno de los enfrentamientos políticos y judiciales más mediáticos de la década

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!