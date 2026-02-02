Donald Trump arremete contra los Grammy y Trevor Noah por mención de isla Epstein

Donald Trump participa en un acto oficial en Washington, en medio de sus críticas a los Grammy y a Trevor Noah por la mención de la isla Epstein.

La gala de los premios Grammy 2026, celebrada este domingo 1 de febrero, no solo fue noticia por los galardones musicales, sino por un enfrentamiento directo entre la comedia y la política. El anfitrión de la noche, el sudafricano Trevor Noah, desató la furia de Donald Trump tras lanzar un chiste punzante durante la entrega del premio a Canción del Año. Noah comparó la ambición de los artistas por el gramófono dorado con el antiguo interés del mandatario por comprar Groenlandia, rematando con una mención directa a la isla de Jeffrey Epstein.

"Lo cual tiene sentido, porque la isla de Epstein ya no existe; Trump necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton", sentenció el comediante, quien además desafió al presidente recordándole que este era su último año al frente de la ceremonia.

La respuesta de Trump: "Un evento imposible de ver"

La reacción del presidente de los Estados Unidos no se hizo esperar. A través de su red social, Truth Social, Trump arremetió contra la producción de la Academia de la Grabación y la cadena CBS, calificando la ceremonia como "lo peor" y "prácticamente imposible de ver". En su mensaje, el mandatario comparó el desempeño de Noah con el de Jimmy Kimmel en los Óscar, tildando a ambos de presentadores de "bajo nivel de audiencia".

Respecto a la mención de la isla de Epstein, Trump fue categórico al negar cualquier vínculo: "Nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca. Hasta la declaración difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí". Asimismo, exigió una rectificación inmediata por parte del presentador, a quien calificó como un "perdedor sin talento".

Amenaza de demanda multimillonaria contra Noah y CBS

El conflicto escaló rápidamente de la crítica mediática a la amenaza judicial. Trump aseguró que sus abogados están preparados para presentar una demanda por una cifra millonaria contra Trevor Noah y la cadena CBS. "Voy a divertirme contigo, Noah", advirtió el mandatario en su publicación, donde también hizo alusión a procesos legales previos contra figuras políticas, sugiriendo que el presentador enfrentará consecuencias financieras severas por sus comentarios.

Este tenso episodio se sumó a un ambiente ya politizado en la gala, donde artistas como Bad Bunny y Billie Eilish aprovecharon el escenario para manifestar su rechazo a las políticas migratorias de la actual administración, consolidando una noche de marcados contrastes entre el espectáculo y la controversia gubernamental.

El discurso de Bad Bunny en los #GRAMMYs haciendo referencia a las políticas migratorias de USA:

"No somos animales, no somos salvajes, somos humanos y somos americanos" pic.twitter.com/J8V9CK1YUD — emi (@eeemiliano) February 2, 2026

Los nuevos archivos del caso Epstein

La polémica surge en un momento delicado, poco después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificara tres millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Estos archivos han vuelto a poner bajo el escrutinio público a diversas personalidades de la élite global, incluidos Bill Clinton y el propio Donald Trump.

Aunque Clinton ha admitido viajes en el avión de Epstein para fines benéficos, niega cualquier conocimiento de los delitos cometidos en la isla. Por otro lado, diversos grupos de víctimas continúan presionando al Congreso para la publicación íntegra de los archivos aprobada a finales de 2025, denunciando que aún existen vacíos informativos en la investigación sobre la red de pedofilia del magnate.

