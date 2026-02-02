Jeffrey Epstein: las nuevas personalidades que aparecen mencionadas en “la lista”

El Departamento de Justicia de EE. UU. liberó en enero de 2026 un masivo lote de archivos que incluye fotos, correos electrónicos, registros judiciales y documentos del FBI. Se trata de más de tres millones de páginas que detallan las relaciones de Epstein con políticos, empre, sarios y celebridades. Entre los nombres que aparecen figuran Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, asesores de la Casa Blanca y un copropietario de la NFL.

Los documentos también ofrecen más detalles sobre cómo las autoridades manejaron las investigaciones iniciales contra Epstein, incluyendo las razones por las que no se presentaron cargos federales hace casi dos décadas, pese a las evidencias de abuso contra menores.

Entre los nombre destacan el del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Bill Gates (cofundador de Microsoft), Ellon Musk (dueño de Tesla y X), Sergey Brin (cofundador de Google), Príncipe Andrés, Howard Lutnick ( actual secretario de Comercio de EE. UU) y Steve Tisch (copropietario de los New York Giants).

Trump y las menciones reiteradas

Trump aparece mencionado cientos de veces en los archivos, principalmente en denuncias recibidas por la línea nacional de amenazas del FBI. Muchas de estas acusaciones carecen de evidencia y fueron calificadas por el Departamento de Justicia como “infundadas y falsas”. Trump ha reiterado que su relación con Epstein terminó hace años y que nunca tuvo conocimiento de sus crímenes sexuales.

En julio de 2025, el Departamento de Justicia publicó un memorándum en el que reafirmó que Epstein se suicidó en su celda en 2019 y que no existía evidencia de una supuesta “lista de clientes”. Ese mismo mes, el Wall Street Journal informó que Trump habría dibujado una tarjeta de cumpleaños obscena para Epstein, lo que el mandatario negó categóricamente y por lo cual demandó al medio.

En agosto, se divulgó la transcripción de una entrevista con Ghislaine Maxwell, quien aseguró que “nunca” presenció situaciones inapropiadas que involucraran al presidente. En septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo pública la tarjeta de cumpleaños y un libro de 2003 con mensajes de figuras como Leon Black y Alan Dershowitz.

Finalmente, en noviembre, se publicaron correos electrónicos del patrimonio de Epstein que mencionaban a Trump, aunque el presidente no envió ni recibió esos mensajes y no ha sido acusado de delito alguno.

Elon Musk y los correos electrónicos

Los documentos incluyen correspondencia entre Epstein y Elon Musk en la que el empresario pregunta por “la fiesta más salvaje en la isla” y discute posibles viajes con su entonces esposa, Talulah Riley. Aunque no hay pruebas de que Musk haya visitado la isla, los correos muestran un interés inicial en participar en reuniones sociales.

Musk reconoció en X que esas comunicaciones podrían ser malinterpretadas, pero insistió en que nunca participó en actividades ilegales y que lo importante es perseguir a quienes sí cometieron crímenes.

Bill Gates y las notas de Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aparece en notas redactadas por Epstein en 2013, en las que insinuaba supuestas relaciones extramatrimoniales. En un correo, Epstein escribió que había ayudado a Gates a adquirir medicinas “para hacer frente a las consecuencias del sexo con chicas rusas” y que le facilitaba citas con mujeres casadas. No está claro si estos mensajes fueron enviados a Gates.

Un representante del empresario calificó las acusaciones como “absolutamente absurdas y completamente falsas”. Los correos fueron redactados poco después de que fracasara el intento de Epstein de mediar en una operación entre la fundación de Gates y JPMorgan Chase, lo que frustró sus expectativas de ingresos.

Howard Lutnick y la visita al Caribe

El actual secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, había declarado que cortó lazos con Epstein en 2005. Sin embargo, los documentos muestran que planeó visitar la isla del magnate en diciembre de 2012. Un asistente de Epstein incluso le envió un mensaje al día siguiente: “Qué gusto verte”.

Consultado por teléfono por The New York Times, Lutnick dijo que no podía comentar sobre los documentos porque no los había visto y aseguró: “No pasé nada de tiempo con él”. Luego colgó. Los registros sugieren que la visita sí se concretó.

Sergey Brin y las cenas con Epstein

El cofundador de Google, Sergey Brin, aparece en los archivos como visitante de la isla privada de Epstein cerca de St. Thomas. También mantuvo correspondencia con Ghislaine Maxwell, quien le escribió en 2003: “Las cenas en lo de Jeffrey siempre son felizmente informales y relajadas”.

