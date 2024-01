Jeffrey Epstein: Un listado revela los nombres de la pedofilia

A pocas horas que se haga pública la lista de clientes del millonario, Jeffrey Epstein, acusado de formar una red de pedofilia en la isla 'Little St. James', varias personalidades se han visto también vinculadas. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que en este mes de enero se revelen los nombres de numerosas personalidades que figuran en la lista de tráfico sexual del millonario.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, acusado de tráfico sexual de menores Internet

En 2020, el grupo hackers Anonymous publicó una "lista negra" de personalidades ligadas a Epstein, que no necesariamente eran culpables de abuso sexual. Esta vez, el Diario Inglés, 'The Daily Mail', filtró una lista de algunos acusados, en el que se incluyen a expresidentes, líderes mundiales, magnates de negocios y celebridades del entretenimiento.

Bill Gates (Empresario/Microsoft)

Melinda (Exesposa de Bill Gates)

Peter Thiel (Empresario tecnológico)

Sean Parker (Emprendedor durante inicios de Facebook)

Jeff Koons (Escultor)

Jamie Dimon (Director ejecutivo de JPMorgan)

Tommy Mottola (Empresario de la industria musical, pareja de Thalía y ex de Mariah Carey)

Chris Rock (Comediante que recibió la cachetada de Will Smith durante los Óscar)

Woody Allen (Director de cine)

Jes Staley

Príncipe Andrés de Reino Unido

Este último no sería enjuiciado por el caso de agresión sexual, ya que la víctima, Johanna Sjoberg, no presentó la denuncia en el plazo establecido. Esta no es la primera vez que el duque de York se encuentra en esta situación, ya que en otra demanda por el mismo caso, Virginia Roberts Guiffre, terminó recibiendo 12 millones de libras esterlinas, tras un acuerdo extrajudicial.

Duque de York junto a menor de 17 años, que acusó a Epsein de abuso sexual Internet

Además, se ha identificado al expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, que bajo el seudónimo de 'John Doe 36', habría asistido a las distintas fiestas en la isla. En fotos muy comprometedoras, se ve a Clinton con Chauntae Davies, víctima de 22 años y masajista personal de Epstein. Además, se ha revelado varias fotos del también exmandatario Donald Trump y Clinton junto a Epstein.

Bill Clinton junto a menores que acusaron a Epstein de abuso y tráfico sexual Internet

Lo que se conoce de momento es que Clinton aparece hasta en 50 ocasiones en documentos judiciales relacionados con el caso, y medios estadounidenses informan que se habría ido hacia Punta Cana, a la casa del cantante Julio Iglesias. De momento no ha existido un comunicado oficial por parte de él.