Michelle Bachelet es nominada a secretaria general de la ONU con apoyo regional

Chile impulsa una postulación con respaldo de Brasil y México que busca renovar el liderazgo y el multilateralismo global

Michelle Bachelet durante su pronunciamiento tras ser nominada como candidata a secretaria general de las Naciones Unidas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció desde el Palacio de La Moneda, en Santiago, la postulación de la expresidentea de Chile, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, una candidatura que será presentada oficialmente en Nueva York con el respaldo conjunto de Brasil y México.

Boric confirmó que la nominación ya fue inscrita ante Naciones Unidas y destacó que se trata de una iniciativa impulsada por los tres países más influyentes de América Latina, lo que marca una señal política regional en el escenario internacional.

“Hoy haremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, afirmó el mandatario chileno durante su intervención oficial.

Respaldo regional para una apuesta latinoamericana

El presidente subrayó que la candidatura cuenta con el apoyo directo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quienes mantuvo conversaciones previas para consolidar el respaldo político.

Durante el anuncio estuvieron presentes los embajadores de Brasil y México en Chile, Paulo Pacheco y Laura Moreno, a quienes Boric agradeció por acompañar el acto y respaldar la postulación conjunta.

Según Boric, esta alianza refleja “la voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”, en un contexto internacional marcado por conflictos, crisis climática y tensiones geopolíticas.

El mandatario afirmó que América Latina y el Caribe buscan “hacer oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los desafíos de nuestro tiempo”, desde una mirada regional con impacto global.

Un perfil con trayectoria en derechos humanos

Boric destacó que la candidatura de Bachelet se sustenta en una “trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo”, tanto por su experiencia política como por su rol en organismos internacionales.

Recordó que fue dos veces presidenta de Chile, la primera mujer en ocupar ese cargo, además de ministra de Salud, ministra de Defensa, directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado”, sostuvo Boric, al resaltar su capacidad de liderazgo, empatía y toma de decisiones en contextos complejos. El presidente chileno aseguró que en encuentros multilaterales ha constatado el “reconocimiento, respeto y cariño” que Bachelet recibe en distintos países y foros internacionales.

Bachelet asume la candidatura como un compromiso de Estado

Al tomar la palabra, Michelle Bachelet agradeció el respaldo del gobierno chileno y de los países que acompañan su postulación, calificando la nominación como una candidatura de Estado y regional.

“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México”, señaló la exmandataria, al asumir la responsabilidad que implica el proceso. Bachelet destacó que el respaldo de tres países refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que la región pueda trabajar unida por objetivos comunes en el ámbito internacional.

También subrayó la importancia de fortalecer el multilateralismo y modernizar Naciones Unidas, especialmente ante un contexto geopolítico desafiante y de creciente desconfianza institucional.

Reforma y renovación del sistema multilateral

De cara al centenario de la creación de la ONU, Bachelet planteó la necesidad de reafirmar los principios de la Carta de Naciones Unidas y avanzar hacia una organización más eficiente, coherente y transparente.

Indicó que la relevancia del organismo no solo está en su historia, sino en su capacidad de renovarse para seguir siendo el principal espacio de diálogo y construcción de soluciones globales.

En un escenario marcado por conflictos, cambio climático, desigualdades y disrupción tecnológica, sostuvo que Naciones Unidas debe ser más moderna, orientada a resultados y centrada en las personas.

“El objetivo es resguardar la dignidad humana, promover derechos y contribuir a la paz”, afirmó, al señalar que una ONU renovada puede aportar a un mundo más justo y con mayor estabilidad global.

