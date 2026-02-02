Expreso
María Corina Machado
María Corina Machado (der.) junto al congresista Mario Díaz-Balart (izq.) tras una reunión en el Capitolio, Washington, el 20 de enero de 2026.Foto: EFE

Machado afirma que será presidenta y crece espera por elecciones en Venezuela

Machado aspira a la presidencia de Venezuela y confía en que la presión de EE. UU. desmantelará al antiguo régimen

María Corina Machado, figura central de la oposición venezolana, reafirmó su intención de asumir la presidencia de Venezuela una vez que se restablezcan las condiciones para celebrar elecciones auténticamente democráticas. "Seré presidenta cuando llegue el momento", declaró en una entrevista para el programa Face the Nation de CBS, aunque enfatizó que la prioridad no es su aspiración personal, sino el derecho de los ciudadanos a elegir libremente en las urnas. Actualmente, Machado permanece fuera del país tras la reciente intervención militar estadounidense que desplazó a Nicolás Maduro del poder.

Confianza en la presión de Estados Unidos

A pesar de la compleja transición, Machado sostiene que cuenta con el respaldo de Donald Trump, basándose en diálogos directos y privados con el mandatario. Según la líder opositora, Trump comprende la verdadera naturaleza del sistema venezolano y la falta de fiabilidad de figuras como Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia interina. 

Machado argumenta que la colaboración actual de Rodríguez no nace de la convicción, sino de la asfixiante presión ejercida por Washington: "Si esa presión se retirara, ella volvería a sus antiguas lealtades con Rusia, Irán, China y Cuba".

Una transición bajo disputa

El panorama político se mantiene tenso, dado que Estados Unidos reconoció a Edmundo González como "presidente electo" en noviembre de 2024, creando una dualidad de liderazgos frente a la gestión transitoria de Rodríguez. 

La decisión de Trump de trabajar con Rodríguez en lugar de ungir a Machado ha generado fricciones en el bloque opositor. El presidente estadounidense ha justificado su postura cuestionando el nivel de respeto y liderazgo que Machado ostenta internamente, lo que plantea un escenario de incertidumbre sobre quién guiará finalmente el destino de la Venezuela post-Maduro.

Corina Machado Trump
Trump descartó que el poder pueda ser asumido por María Corina Machado.EFE

