Delcy Rodríguez anuncia primera exportación de gas licuado de petróleo de Venezuela

Venezuela envía su primer cargamento de gas licuado a EE.UU. tras reforma legal que abre el sector a la inversión privada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el zarpe del buque Chrysopigi Lady, que transporta el primer cargamento de gas licuado de petróleo (GLP) en la historia del país. "Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas", destacó la mandataria a través de sus redes sociales sobre esta operación, cuyo destino final no fue detallado en el comunicado oficial, pero que representa el inicio de una nueva etapa comercial para la nación.

Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo. Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo. pic.twitter.com/miyxarTQyN — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 1, 2026

Delcy Rodríguez pide reconvertir el Helicoide, la temida cárcel de Caracas Leer más

Apertura de mercado y reformas legales

Este envío se produce tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional. Esta normativa representa un giro estructural en la política energética venezolana, buscando incentivar la inversión privada y extranjera.

Este cambio de rumbo ocurre en un contexto político marcado por la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la asunción de Rodríguez, lo que ha facilitado acuerdos comerciales con Washington, incluyendo ventas de crudo que ya han generado ingresos por $300 millones.

Nuevo marco para la inversión extranjera

La reforma legal modifica sustancialmente el artículo 22 de la ley original, eliminando la exclusividad estatal sobre actividades primarias como la exploración y almacenamiento. Bajo el nuevo esquema, empresas privadas domiciliadas en Venezuela podrán operar de forma independiente o liderar empresas mixtas, incluso si poseen una participación minoritaria.

Según Rodríguez, aunque la ley permite que privados comercialicen petróleo por primera vez, el texto mantiene la "impronta" de las visiones de Chávez y Maduro, buscando adaptar al país a las nuevas demandas del mercado internacional.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!