Venezuela pone fin a una de los legados más preciados de Chávez: ¿De qué se trata?

La Asamblea Nacional de Venezuela, durante la sesión del 29 de enero, en la que se aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión privada.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 29 de enero, una reforma crucial a la Ley de Hidrocarburos, diseñada para incentivar la participación de inversionistas privados en el sector energético. Esta medida surge en un contexto político convulso, tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro, y responde a una de las exigencias de Washington para la estabilización del país.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, destacó que la reforma fue aprobada por unanimidad. Según el legislador, los cambios buscan dotar de competitividad a la contratación de empresas nacionales y extranjeras para explotar las mayores reservas de crudo del mundo. Se espera que la normativa entre en vigor tras la ratificación de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Ha sido un día histórico para nuestro pueblo, para la industria petrolera venezolana y para las miles de trabajadoras y trabajadores de este sector. Con la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se disparará la producción petrolera en Venezuela. pic.twitter.com/5u0MbQtdwg — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 30, 2026

Incentivos para la inversión extranjera bajo presión de Washington

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha instado activamente a las petroleras norteamericanas a capitalizar el potencial venezolano. No obstante, la infraestructura deteriorada por años de desatención y el control absoluto del Estado sobre los proyectos operativos habían frenado el interés privado.

Con el nuevo marco legal, las compañías internacionales que operen en empresas mixtas junto a la estatal Pdvsa obtendrán un control significativamente mayor sobre el desarrollo de los proyectos y un acceso más directo a las utilidades generadas por la comercialización del petróleo.

El fin de la era de nacionalizaciones del chavismo

Esta reforma representa un hito histórico al autorizar la participación del sector privado en la extracción de crudo bajo modalidades que estaban prohibidas desde la nacionalización de 1976. Además, revierte el modelo instaurado en 2006 por Hugo Chávez, que imponía la mayoría estatal en todas las asociaciones y derivó en la salida de compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips, tras prolongadas disputas legales.

Especialistas en derecho constitucional, como José Ignacio Hernández, señalan que este jueves concluye formalmente la etapa de expropiaciones y control estatal absoluto, abriendo una nueva fase de apertura económica tras medio siglo de hegemonía pública.

50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera.



También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez.



¿El inicio de una nueva era? https://t.co/SJGBGX2FkC — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) January 29, 2026

Gestión técnica y beneficios fiscales para los socios

La principal novedad de la ley es que permite a las empresas privadas asumir la "gestión técnica y operativa" de los proyectos, una facultad antes exclusiva de Pdvsa. Incluso en las empresas mixtas donde el Estado mantenga el 50% de la participación, el socio minoritario podrá llevar las riendas de la operación y comercializar el crudo de forma independiente.

Consultores económicos como Orlando Ochoa han señalado en declaraciones a medios internacionales que, si bien estos cambios son una novedad legislativa, en la práctica ya se aplicaban mediante acuerdos excepcionales con firmas como Chevron, Repsol y Maurel & Prom. No obstante, la ley ahora formaliza estos beneficios y añade flexibilidad fiscal, permitiendo rebajar regalías (actualmente del 30%) y tasas de impuesto sobre la renta según la viabilidad de cada proyecto. Asimismo, se eliminan cargas parafiscales y contribuciones especiales que pesaban sobre la industria.

Seguridad jurídica y el debate por el control parlamentario

Para brindar confianza a los inversores, la ley incorpora mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias, un punto clave tras el historial de expropiaciones forzosas del pasado.

Sin embargo, la reforma no está exenta de polémica. El nuevo texto elimina la obligación de que el Parlamento apruebe cada contrato petrolero, limitándose a informar al Legislativo sobre los acuerdos suscritos por el Ejecutivo. Esta modificación ha sido cuestionada por sectores de la oposición, como el diputado Pablo Pérez, quien advierte que se reduce la fiscalización sobre contratos de alto interés público.

Hacia la recuperación de la producción nacional

Venezuela posee reservas estimadas en 303.000 millones de barriles; sin embargo, la producción se desplomó en la última década debido a la corrupción y la falta de inversión. Tras las presiones internacionales, el gobierno de transición ha priorizado esta apertura para inyectar divisas a una economía devastada.

La aprobación de este marco jurídico representa el primer paso para reconstruir la industria petrolera, cuyo éxito será el motor determinante para la estabilidad financiera y el futuro político de la nación.

