PLAN SALUD
Luisa González
Luisa González en las elecciones presidenciales 2023.Efe

Venezuela y su relación en el Caso Caja Chica

Fiscalía allanó la vivienda de Luisa González en el marco del Caso Caja Chica por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo por el caso Caja Chica este 28 de enero de 2026, dentro de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Según la Fiscalía, los presuntos implicados habrían ingresado dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de la entonces candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.

González perdió esas elecciones presidenciales contra el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En dicho balotaje Noboa resultó electo, con el 51,83% de los votos frente a un 48.17% de la candidata del correísmo.

Vínculos entre el correísmo y Venezuela

Valentina Centeno

ADN dice que hay informes sobre relación del correísmo con Cartel de los Soles

En enero del presente año, el asambleísta de ADN, Adrián Castro afirmó que existen “tentáculos” del régimen de Nicolás Maduro operando en Ecuador a través de mecanismos financieros y aportes políticos que señaló que deben ser investigados por los organismos de control.

El legislador sostuvo que el sistema SUCRE, presentado como un instrumento de integración regional, habría funcionado como un mecanismo de lavado de dinero, permitiendo la salida de más de $2.600 millones de las reservas ecuatorianas. En este marco, señaló que habría participado Alex Saab, actual ministro del gobierno venezolano.

Castro agregó que millones de dólares provenientes de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) habrían alimentado estas operaciones y redes políticas, y mencionó un presunto aporte de $70.000 a la campaña de la RC por parte de la esposa de Saab.

Mientras que la Comisión de Transparencia Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, presidida por la asambleísta Diana Jácome (ADN), resolvió iniciar un proceso de fiscalización sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, encabezada por Luisa González en las últimas elecciones. Como parte del proceso, la Comisión solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) toda la información relacionada con informes económicos, registros de aportes, gastos de campaña y mecanismos de control.

Desde el oficialismo, el asambleísta Jorge Chamba (ADN) señaló que la fiscalización responde a denuncias sobre un posible financiamiento proveniente del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, y de redes vinculadas a PDVSA, supuestamente relacionadas con actores del correísmo.

Supuestos implicados del Caso Caja Chica y su posible pena judicial

  • Rafael Correa, expresidente de Ecuador
  • Luisa González, excandidata a la presidencia
  • Andrés Arauz, excandidato a la presidencia
  • Patricio Chávez, asambleísta por Pichincha
  • Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías
  • Fausto Herrera, exministro de Finanzas
  • Patricio Rivera, exministro de Finanzas
  • Bibian Hernández, abogada

Las ocho personas mencionadas en el caso Caja Chica podrían enfrentar, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), penas de hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores, por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

