Aquiles Álvarez respalda a Luisa González tras allanamientos: su mensaje

El alcalde de Guayaquil expresó su respaldo a la excandidata presidencial tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía

Lluvia de reacciones tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el marco del denominado caso Caja Chica. Uno de los pronunciamientos fue el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien expresó su respaldo a Luisa González, excandidata presidencial por Revolución Ciudadana.

La mañana de este 28 de enero de 2026, Álvarez escribió en su cuenta de X que, “en lugar de encarcelar a quienes desvían más de 200 millones de dólares a dedo en Progen, siguen persiguiendo a los opositores”.

El mensaje del alcalde concluyó con una muestra de apoyo a la exaspirante presidencial: “Un abrazo a Luisa González y a todos los que se suman a la lista de perseguidos”, afirmó.

La Fiscalía informó que este 28 de enero se realizaron cuatro allanamientos, tres en la provincia de Pichincha y uno en Guayas, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

Uno de los inmuebles allanados corresponde a Luisa González, quien además fue presidenta del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa.

Presunto financiamiento ilegal desde Venezuela

Según la hipótesis fiscal, las personas investigadas habrían ingresado dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Por este motivo, la FGE ejecutó los allanamientos con el objetivo de levantar indicios que permitan sustentar la investigación.

Durante las intervenciones, las autoridades incautaron teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB y documentos, que serán analizados dentro del proceso penal.

Correa también se pronunció en su cuenta de X en torno a este caso. "Están allanando al asambleísta por Pichincha Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz y a la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, por una denuncia con RESERVA DE IDENTIDAD del mes de noviembre, que ni siquiera hemos conocido", escribió.

