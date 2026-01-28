Caso Caja Chica: lo que se sabe de los allanamientos a Luisa González y Andrés Arauz

La Fiscalía General del Estado (FGE) asestó un golpe al entorno de la Revolución Ciudadana la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026. Bajo el nombre de 'Caso Caja Chica', se ejecutaron cuatro allanamientos en Pichincha y Guayas, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La tesis fiscal sostiene que fondos ilícitos provenientes de Venezuela habrían financiado la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González y Andrés Arauz.

Entre los inmuebles intervenidos constan las residencias de la propia González y del asambleísta Patricio Chávez, además de investigaciones activas sobre Arauz y la exsuperintendenta de Compañías, Suad Manssur. Aunque el operativo buscaba recabar indicios como documentos y equipos electrónicos, la FGE confirmó que, hasta el momento, no existen detenidos.

Los detalles del operativo y la lista de investigados

La incursión policial incluyó el registro de tres propiedades en la Sierra y una en la Costa. En imágenes difundidas por la institución, se observa a Luisa González —con el rostro pixelado— recibiendo la notificación judicial. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los delitos investigados conllevan penas severas: hasta 30 años de prisión para autores y 22 para colaboradores.

La lista de los ocho investigados clave incluye figuras de alto perfil del correísmo:

Rafael Correa, expresidente de la República.

Luisa González y Andrés Arauz, binomio presidencial de 2023.

Patricio Chávez, asambleísta por Pichincha.

Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías.

Fausto Herrera y Patricio Rivera, exministros de Finanzas.

Bibian Hernández, abogada.

Reacciones políticas y denuncias de persecución

El expresidente Rafael Correa reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales, calificando la acción como una invención judicial. "Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto. Ya basta", sentenció en X, donde también compartió un documento que sugiere que el caso nació de una "denuncia con reserva de identidad" presentada en noviembre de 2025.

A estas críticas se sumó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien denunció una "persecución judicial" contra sus coidearios.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó lo que considera una instrumentalización del sistema judicial. “Ya basta de politizar la justicia y judicializar la política. Mi plena solidaridad con compañeros víctimas de una persecución que no busca verdad ni justicia, sino intimidar y silenciar a la Revolución Ciudadana”, escribió el burgomaestre. El movimiento convocó una rueda de prensa urgente para las 11:00 de este miércoles 28 de enero, donde se espera un pronunciamiento oficial de Luisa González.

Nexos con PDVSA y el contexto regional

El 'Caso Caja Chica' cobra fuerza tras las declaraciones emitidas a inicios de enero por funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, el Ejecutivo ecuatoriano afirmó la existencia de una red de financiamiento político operada desde Petróleos de Venezuela (PDVSA) para beneficiar a figuras del correísmo.

En esta red también han sido mencionadas Verónica Gallardo, exgerente del Banco del Estado, y la asambleísta Paola Cabezas, lo que sugiere que la investigación podría expandirse en las próximas semanas, alterando el tablero político nacional de cara a futuros procesos electorales.

