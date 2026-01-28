"Ni en las peores dictaduras": Rafael Correa sobre allanamiento a Luisa González

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana rechazó la investigación de Fiscalía por presunto lavado de activos

Fotografía de archivo del 25 de junio de 2024 del expresidente ecuatoriano Rafael Correa hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela).

El líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, reaccionó este 28 de enero de 2026 a los allanamientos en contra de algunas figuras de su organización política por un presunto caso de lavado de activos.

La mañana de este 28 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado realizó allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas, uno de ellos en la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, en el marco de una investigación por el presunto ingreso de dinero ilícito proveniente de Venezuela a la campaña presidencial del correísmo en 2023.

Rafael Correa cuestiona el origen de la denuncia contra la RC

A través de su cuenta en X, el expresidente Rafael Correa expresó su rechazo a los allanamientos contra miembros de la Revolución Ciudadana y señaló que se trata de un acto que no se observa “ni en las peores dictaduras”.

Asimismo, Correa compartió una imagen de la supuesta orden de allanamiento: "Están allanando al asambleísta por Pichincha Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz y a la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, por una denuncia con RESERVA DE IDENTIDAD del mes de noviembre, que ni siquiera hemos conocido".

Correa incluso sostiene que el allanamiento contra figuras del correísmo como Luis González respondería a un nuevo plan de supuesta persecución. "¡YA BASTA!!!! Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto. ¡YA BASTA!", publicó el expresidente.

¡Ni en las peores dictaduras!

Por una denuncia del mes de noviembre con RESERVA DE IDENTIDAD, Fiscalía ordena allanamientos a nuestro asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz, a la exsuperintendenta de Compañías… pic.twitter.com/aFIDlG8MwB — Rafael Correa (@MashiRafael) January 28, 2026

La presunta relación entre el correísmo y Venezuela

A inicio de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la bancada legislativa de ADN aseguró contar con informes de Inteligencia que evidenciaría supuestos nexos entre la Revolución Ciudadana (RC) y el denominado Cartel de los Soles.

De acuerdo con dicha información, según indicaron los asambleístas, dicho presunto nexo entre el correísmo y el Cartel de los Soles también representó el ingreso de recursos para la campaña presidencial de 2023, que tuvo a Luisa González como candidata presidencial.

