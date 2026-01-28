Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

La acción se realizó este miércoles 28 de enero en el marco de una investigación por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la mañana de este miércoles 28 de enero que realizó cuatro allanamientos, tres en la provincia de Pichincha y uno en Guayas. Esto en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Uno de los inmuebles a los que ingresó el personal policial es el de Luisa González, excandidata a la presidencia.

RELACIONADAS TCE niega apelación de Luisa Gonzaléz en causa por elecciones anticipadas de 2023

Este caso es denominado Caja Chica y lo que se presume es que las personas indagadas ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Es por eso que la FGE realizó este procedimiento, para buscar indicios relacionados con esta investigación.

Según Rafael Correa, los otros inmuebles allanados pertenecen a asambleísta por Pichincha Patricio Chávez, al excandidato presidencial Andrés Aráuz y a la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, Así lo escribió en su cuenta X.

Están allanando al asambleísta por Pichincha Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz y a la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, por una denuncia con RESERVA DE IDENTIDAD del mes de noviembre, que ni siquiera hemos conocido.

¡YA… https://t.co/BPirq6Wc49 pic.twitter.com/hXKhNpuhZK — Rafael Correa (@MashiRafael) January 28, 2026

Hasta el momento no se han dado resultados de este registro, lo que sí se confirmó es que no hubo detenidos. Este delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos puede ser penado con hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores.

Reacción de Rafael Correa

Tras conocerse estos allanamientos, el expresidente Rafael Correa también reaccionó en contra de esta acción. "Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto. Ya basta", escribió en X.

¡YA BASTA!!!!

Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto.

¡YA BASTA!#NosGobiernanDelincuentes https://t.co/ihtZsUDeCC — Rafael Correa (@MashiRafael) January 28, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!