ADN y RC vuelven a chocar en la Asamblea por fiscalización del concurso para fiscal

Dos comisiones legislativas, controladas por el oficialismo y el correísmo, tratarán el concurso para fiscal general

La bancada del oficialismo y la Revolución Ciudadana (RC) vuelven a chocar en la Asamblea Nacional por un proceso de fiscalización; en esta ocasión, por el concurso para seleccionar y designar al nuevo fiscal general del Estado.

Para este 27 de enero de 2026, según la agenda parlamentaria, está previsto que dos comisiones legislativas (una controlada por ADN y la otra pro el correísmo) traten el concurso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El proceso para designar al nuevo fiscal general será investigado en la Asamblea Nacional. La Comisión de Transparencia, dirigida y controlada por ADN, convocó una sesión en la que se iniciará el proceso de fiscalización.



Las comisiones que tratarán el concurso para fiscal general

De acuerdo con la agenda parlamentaria, la Comisión de Transparencia presidida por la asambleísta del oficialismo Diana Jácome tiene previsto, a las 14:00, iniciar un proceso de fiscalización al concurso para la designación del nuevo fiscal general.

Sin embargo, una hora después, a las 15:00, la Comisión de Garantías Constitucionales presidida por el asambleísta de la RC Jaime Estrada tiene previsto recibir al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, y al coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga.

El concurso para fiscal general está bajo cuestionamientos

Estos procesos de fiscalización surgen a raíz de varios cuestionamientos al concurso para fiscal general hechos por la propia veeduría ciudadana el proceso, así como de la comisión cívica de seguimiento integrada por académicos.

Los cuestionamientos al concurso se enfocan en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que, según las denuncias públicas, está integrada por personas que no debieron pasar los filtros o no cuentan con el perfil idóneo para elegir al fiscal general.

La mesa de Garantías Constitucionales es presidida por Jaime Estrada, del correísmo. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Los choques entre el correísmo y ADN en la Asamblea

Los choques entre ADN y el correísmo en la Asamblea Nacional no son nuevos. De hecho, en más de una ocasión ambas bancadas legislativas se han enfrentado por fiscalizaciones clave que involucran al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Entre los casos pugnados por ADN y el correísmo está la contratación de Progen, la entrega de bonos en campaña, la Cárcel del Encuentro, entre otros, que han generado una pugna entre comisiones para decidir quién abandera el tema desde la Asamblea Nacional.

