ADN depende de exaliados y de sortear ausencias: así están las fuerzas en la Asamblea

El oficialismo está en manos de antiguos correístas y ex-Pachakutik. La mayoría aún funciona, pero viene una prueba nueva

El bloque de ADN cuenta con 69 votos de su bancada.

ADN tiene 69 asambleístas que integran formalmente su bancada en la Asamblea. Es el primer bloque legislativo, pero no alcanza las 77 voluntades necesarias para aprobar, por sí solo, leyes o resoluciones. El oficialismo depende del respaldo de ocho independientes y de que ninguno de sus legisladores falte a una sesión importante.

Desde mayo de 2025, cuando se instaló la nueva Asamblea, ADN copó todos los espacios de decisión en el Legislativo. Esto fue posible luego de convencer a dos asambleístas, Steven Ordóñez y Pablo Jurado, de integrarse a su bancada, pese a que no llegaron al Parlamento por esa organización política.

Además, el control del Parlamento se sostuvo, al menos en un inicio, en los seis asambleístas que ingresaron por Pachakutik y que luego fueron expulsados de ese movimiento, precisamente por aliarse con el Gobierno de Daniel Noboa.

Las primeras en salir de pacto y sus reemplazos

Sin embargo, los primeros en romper la alianza fueron dos de los seis ex-Pachakutik. Leyes urgentes, como las del IESS y de Áreas Protegidas, marcaron la distancia. Carmen Tiupul (segunda vicepresidenta de la Asamblea) y Cecilia Baltazar dejaron de votar con ADN.

Pero el partido oficialista no perdió la mayoría. Los votos de ambas fueron compensados con el afianzamiento de los independientes y, sobre todo, con la incorporación de otra desertora del correísmo: Jhajaira Urresta.

Ella se sumó a Mónica Salazar, Sergio Peña, David Arias y Carlos Vargas. Esa correlación de fuerzas se mantiene actualmente.

Tres exPachakutik son importantes

En la práctica, existen tres votos claves que el oficialismo no puede perder. Provienen de los tres ex-Pachakutik que, tras su expulsión, decidieron mantenerse alineados con ADN: José Luis Nango, Edmundo Cerda y Fernando Nantipia. A ellos se suman los independientes Cristian Benavides y Juan Gonzaga.

El oficialismo dispone así de un margen de maniobra cada vez más reducido. Una muestra de esa fragilidad se evidenció el pasado 15 de enero, cuando la legisladora oficialista Lucía Jaramillo planteó un cambio del orden del día que no obtuvo el respaldo.

Tres asambleístas exPachakutik se mantienen como aliados del oficialismo. Foto: Karina Defas/ Expreso

Solicitó apoyo para una resolución para respaldar que Ecuador fuese elegido para una de las vicepresidencias del Consejo de las Naciones Unidas. ADN alcanzó 76 votos, uno menos de los requeridos.

A la negativa, encabezada por el correísmo, se sumó el independiente Juan Gonzaga. Además, Mishel Mancheno y Katherine Pacheco, ambas de ADN, no asistieron a la sesión.

Esa no fue la única señal de debilidad. En diciembre pasado, ADN tampoco logró archivar la Ley Reformatoria a la Ley contra la Trata de Personas.

Un nuevo proyecto económico urgente

El tener mayoría volverá a cobrar relevancia ante la posibilidad de que el Ejecutivo envíe un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea. La coordinadora de la bancada de ADN, Valentina Centeno, adelantó que la temática será la minería ilegal. Al mismo tiempo, puso en duda las versiones (principalmente del correísmo) sobre una supuesta debilidad de la mayoría.

“Todo lo importante se ha aprobado. Siempre existen ganas de desinformar por parte de la oposición. Tenemos 78 o 79 votos que son permanentes”, dijo.

Pero no solamente la nueva ley urgente pondrá a prueba a la mayoría oficialista. Hay un tema aún más sensible que evidenciará las posiciones, incluso a la interna de ADN: el juicio político a Mario Godoy, presidente de la Judicatura. En caso de que el proceso pase al Pleno de la Asamblea, se requerirán de 101 votos para la censura y destitución.

Las últimas votaciones, aunque ninguna sobre temas de alta complejidad, muestran que la mayoría oficialista todavía funciona, pero cada vez más depende de mantener en sus filas a excorreístas, ex-Pachakutik y al menos dos independientes para alcanzar los 77 votos necesarios.

El asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano señaló que la mayoría se sostendrá mientras cuente con los legisladores que “adquirió el Gobierno”. “Esa mayoría depende de ellos. Ya no responde a partidos políticos, sino a independientes que dejaron sus organizaciones. A ellos hay que preguntarles hasta cuándo seguirán con el Gobierno”.

