ADN defiende la tasa a Colombia y genera preocupación en el resto de fuerzas

El correísmo, el PSC y Pachakutik expresaron sus reparos a la medida adoptada por el Gobierno contra el país vecino

En la Asamblea Nacional, únicamente la bancada oficialista de ADN respalda la medida adoptada por el presidente Daniel Noboa de aplicar una tasa de seguridad a Colombia. El correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y legisladores independientes expresaron su preocupación, sobre todo, por el impacto que podría tener en la generación eléctrica ante eventuales estiajes.

El 21 de enero de 2026, Noboa anunció que la tasa se aplicará a partir del 1 de febrero del mismo año. En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

A esto, el presidente ecuatoriano añadió: “Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

¿Qué dice ADN?

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, señaló que está previsto que los ministros del ramo se pronuncien este 22 de enero de 2026. Sin embargo, defendió la medida con el siguiente argumento: “En una balanza estará primero proteger la vida de los ecuatorianos, sobre todo, de los ecuatorianos en frontera que están enfrentando las consecuencias del crimen organizado y, a veces, la complicidad que puede existir desde los gobiernos que no están haciendo nada para cooperar en esa lucha”.

Desde esa bancada también se pronunció Adrián Castro. El legislador dijo que, ante la posibilidad de que se incremente el contrabando tras la aplicación de la tasa, las autoridades ecuatorianas deberán reforzar los controles en la frontera.

La postura del correísmo

En la bancada correísta hay críticas a la medida. La exjefa de esa bancada, Viviana Veloz, señaló que “el Ecuador mantiene una lógica de gobernar bajo la improvisación”. La legisladora añadió que la medida no es técnica y que golpeará directamente a los ecuatorianos, ya que Colombia es un socio comercial estratégico.

“Cuando atravesamos los apagones, el estiaje que golpearon al sector energético, Colombia fue de los principales proveedores de energía en este país”, indicó Veloz.

El PSC considera que debe revisarse la medida

“No compartimos el criterio presidencial. La tradición de hermandad con Colombia se deben mantener”, señaló el asambleísta del PSC, Alfredo Serrano. Añadió que los canales de diálogo deben mantenerse.

El legislador socialcristiano fue más allá y dijo que espera que la decisión se revise hasta el próximo 1 de febrero y quede “como parte de un berrinche presidencial”.

La posición de un independiente

El asambleísta por Carchi, Cristian Benavides, también se mostró en contra de la decisión. “Vengo de frontera. Estoy realmente preocupado porque no es el primer impacto y afectación a nuestras fronteras”, dijo Benavides. Con esto se refirió a la decisión de limitar a un solo paso el cruce fronterizo con Colombia.

Sobre la nueva tasa, Benavides indicó que, con aranceles de lado y lado, los más perjudicados serán los productores. Añadió que esta medida podría encarecer los precios para los sectores productivos.

Finalmente, Pachakutik se sumó a las preocupaciones del resto de las bancadas políticas. “Me parece que no conocen el cómo debe llevarse adelante las relaciones internacionales”, indicó la legisladora Mariana Yumbay.

