Comité Empresarial Ecuatoriano solicita diálogo urgente entre Ecuador y Colombia

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), que agrupa a más de 150 organizaciones del sector privado, emitió un comunicado este 22 de enero de 2026. La organización pidió priorizar un diálogo bilateral de alto nivel con Colombia para enfrentar la reciente escalada de medidas comerciales.

Según el comunicado, la relación comercial histórica entre Ecuador y Colombia asciende a cerca de 3.000 millones de dólares. Los empresarios expresan preocupación por los efectos directos que podrían tener estas medidas sobre ciudadanos, productores y la economía de ambos países.

El llamado del sector privado se da en medio de un contexto de tensión energética, tras el anuncio de Daniel Noboa sobre la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones desde Colombia y la suspensión temporal de venta de electricidad por parte del Gobierno colombiano.

Riesgos económicos y comerciales para la región

El Comité Empresarial enfatizó que cualquier escalada de represalias comerciales podría derivar en un aumento del contrabando y afectar la estabilidad de los mercados locales. “Consideramos fundamental privilegiar el diálogo bilateral al más alto nivel como el mecanismo más eficaz para canalizar las diferencias”, señalaron.

La organización reconoció la preocupación del Gobierno ecuatoriano por la seguridad en la frontera compartida con Colombia, pero insistió en que la cooperación y la búsqueda de soluciones concertadas son la vía para proteger el empleo, la seguridad y los intereses económicos de ambos países.

#ComunicadoCEE | Diálogo bilateral urgente como mecanismo de solución ante las medidas comerciales anunciadas entre Ecuador y Colombia pic.twitter.com/ziamsbL03w — Comité Empresarial Ecuatoriano (@CeEcuatoriano) January 22, 2026

Posible diálogo en Panamá durante el Foro Económico

Colombia impone gravamen del 30 % a 20 productos ecuatorianos Leer más

Este llamado coincide con la participación de Noboa en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá. Aunque no está confirmado un encuentro con Gustavo Petro, la presencia de altos funcionarios colombianos abre la posibilidad de abordar la cooperación energética y comercial durante el evento.

Analistas destacan que la discusión entre los gobiernos, junto con el involucramiento del sector privado, será clave para garantizar la continuidad de la energía importada y preservar la relación histórica entre los dos países.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ