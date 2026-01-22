Bonos soberanos de Ecuador: ¿por qué baja el riesgo país este 2026?

Ecuador experimenta una reducción sostenida de su riesgo país en 2026, ubicándose en 466 puntos básicos el 20 de enero. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), esta cifra representa el nivel más bajo desde febrero de 2018, cuando el indicador alcanzó 490 puntos durante el gobierno de Lenín Moreno.

"Desde 2019 Ecuador no había podido acceder a los mercados financieros internacionales porque el riesgo país se encontraba alto", explicó la economista Rosa Matilde Guerrero. Los prestamistas consideraban que el país tenía altas probabilidades de no cumplir con sus obligaciones.

El riesgo país mide cómo el mercado internacional percibe la voluntad y capacidad de pago de un estado, según Francisco Borja, experto monetario y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). "No mide de forma intrínseca la estabilidad económica, sino cómo el mercado está viendo la capacidad de pago", explicó.

La mejora del indicador responde al ordenamiento fiscal del gobierno de Daniel Noboa:

Aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%

Focalización de subsidios hacia sectores que realmente los necesitan

Ordenamiento de empresas públicas como Petroecuador

Cumplimiento de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Los bonos ecuatorianos

Los bonos ecuatorianos se cotizan actualmente a descuentos significativos. Según datos que maneja Borja, "los bonos 2030 están al 97%, los 2035 en 88% y los 2040 en 79%". Esto significa que por cada $100 de valor nominal, los inversionistas pagan entre $79 y $97.

"Si un país necesita $1.000 y los bonos se pagan al 80%, va a tener que emitir $1.200 en bonos para cubrir los $1.000 que quiere", detalló Borja sobre el impacto del descuento en el endeudamiento. Hace algunos años, los bonos ecuatorianos llegaron a cotizarse al 40% y 60%.

Estrategia dual para aliviar presiones fiscales

Ecuador ejecuta una estrategia dual: recompra bonos 2030 y 2035 en efectivo hasta el 26 de enero, mientras prepara una nueva emisión de hasta $3.000 millones. "Como estás ofertando pagar efectivo por los bonos, aumentas la demanda y el precio. Cuando salgas a colocar nuevos bonos, te van a pagar mejor precio", explicó Borja.

La operación busca aliviar presiones fiscales inmediatas. En enero, Ecuador ya pagó la primera amortización de capital del bono 2030: $407 millones, monto que se repetirá semestralmente. El Ministerio de Economía proyecta obligaciones de deuda externa por $6.689 millones en 2026.

"Es una muy buena maniobra si es que le sale", comentó Borja, aunque advirtió: "No estoy 100% seguro que le salga porque depende de a cuánto les vayan a comprar los bonos".

El país cerró 2025 con crecimiento del PIB de 3,8%, pero Guerrero advierte sobre desafíos estructurales. "La economía ecuatoriana decreció -2% en 2024. Es necesario crear y controlar el gasto fiscal ineficiente para impactar positivamente en el empleo", señala.

Factores externos también influyen. Borja destacó que "nuestro riesgo país suele estar muy ligado al precio del petróleo" y que el alza de commodities desde diciembre ha contribuido a la mejora del indicador.

La tasa del 30 % para las importaciones colombianas

Pese a las declaraciones del presidente Noboa sobre posibles aranceles del 30% a productos estadounidenses, Borja no espera impacto significativo: "No creo que vaya a ser un enorme golpe porque no comprometen la caja fiscal".

La nueva emisión tendría tasas cercanas al 9%, atractivas para inversionistas internacionales. El éxito dependerá de la adhesión a la recompra y las condiciones que logre Ecuador en el road show internacional.

Guerrero enfatiza que aunque la operación es positiva, "significa pasar los pagos hacia adelante, no que nos han perdonado". Advierte sobre la necesidad de reformas estructurales para lograr competitividad y crecimiento sostenible a largo plazo.

