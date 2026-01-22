¿Qué productos de Colombia subirán de precio por el nuevo arancel?

A partir del 1 de febrero de este año 2026, varios productos que Ecuador importa desde Colombia, deberán pagar una tasa arancelaria del 30 %. Esta fue una decisión del presidente del país, Daniel Noboa, como respuesta a la “falta de cooperación en seguridad fronteriza” de parte del vecino país, según indicó.

Te puede interesar Banco Mundial espera bajo crecimiento de economía de Ecuador por estas razones

Con esta decisión, varios productos colombianos que se comercializan en Ecuador podrían subir de precio. Además, la medida afecta a empresas locales, ya que alrededor del 47 % de las importaciones no petroleras desde Colombia, corresponden a insumos utilizados para la producción de bienes en Ecuador, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Trump firma el documento fundador del Consejo de Paz en Davos Leer más

¿Qué productos se verán afectados?

Dentro de los principales productos de importación se encuentran los cosméticos; plástico y sus manufacturas; vehículos y sus partes; productos farmacéuticos; y otros productos químicos. Entre estos cinco primeros productos se concentra el 40% de importación no petrolera desde ese país.

Los cosméticos son los que lideran la lista con $191 millones por importación, el año pasado. De estos productos, se registró un incremento del 12 % en su importación en el año 2025 (entre enero y noviembre) en relación al año 2024. Los plásticos y sus manufacturas, en cambio, reflejaron una reducción del 28 %, con $116 millones.

En menor medida, entre otros productos relevantes que Ecuador compra a Colombia, están máquinas y aparatos electrónicos; máquinas y aparatos mecánicos; confites; preparaciones para lavar; papel, cartón y sus manufacturas. Las máquinas y aparatos electrónicos y mecánicos, así como los confites, aumentaron su importación en 2025, de entre un 10 % y 14 %.

¿Qué pasa con las exportaciones?

Entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones no petroleras hacia Colombia, se incrementaron en 4 % mientras que las importaciones no petroleras aumentaron en 3 %.

Actualmente, el mercado colombiano recibe más de 1.130 productos de exportación desde Ecuador y hasta 2024 se había consolidado como el quinto país de destino para las exportaciones no petroleras ecuatorianas.

Los principales productos de exportación a Colombia son: tableros de madera, grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, y preparaciones alimenticias; entre los cinco principales productos se concentra el 51 % de las exportaciones no petroleras.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ