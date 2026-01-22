Trump firma el documento fundador del Consejo de Paz en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una carta fundacional firmada en la reunión de la "Junta de la Paz".

Este jueves 22 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el Foro Económico Mundial de Davos la carta fundacional del Consejo de Paz, también denominado “Junta de la Paz”. El organismo fue presentado como una plataforma internacional para impulsar un alto el fuego en Gaza y coordinar acciones en otros escenarios de crisis.

Durante la ceremonia, Trump afirmó que “es un día muy emocionante, que llevaba mucho tiempo preparándose” y aseguró que el mundo avanza hacia un escenario de menor tensión, con amenazas que “se están calmando”. La firma reunió a líderes de distintos países, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el paraguayo Santiago Peña, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y representantes de Turquía, Marruecos, Pakistán y Armenia.

El primer objetivo del Consejo de Paz es mediar en el conflicto de Gaza, donde la violencia ha dejado miles de víctimas y una crisis humanitaria de gran escala. La iniciativa busca darle un marco político más amplio con la participación de líderes de diferentes regiones.

División internacional

Según funcionarios estadounidenses, 35 países ya confirmaron su participación en el Consejo de Paz, mientras que alrededor de 60 naciones recibieron invitaciones para sumarse. Durante la presentación en Davos, Donald Trump incluso sugirió que esta nueva Junta podría llegar a asumir funciones actualmente desempeñadas por Naciones Unidas.

RELACIONADAS Trump conmemora un año de su vuelta a la presidencia con más quejas que triunfalismos

No obstante, la propuesta ha generado divisiones internacionales. Israel confirmó su adhesión y Egipto ratificó su membresía, pero varios aliados europeos decidieron no participar. Noruega, Suecia y Francia rechazaron la invitación, argumentando que el nuevo organismo podría desplazar a la ONU como principal foro de resolución de conflictos.

Por su parte, Eslovenia expresó reservas al considerar que el mandato del Consejo es demasiado amplio, mientras que el Reino Unido optó por no firmar el tratado en la ceremonia.

Trump anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia con la OTAN: ¿Esto qué significa? Leer más

Venezuela e Irán en la mira

En su intervención, Donald Trump reiteró que mantiene una “gran relación” con el gobierno de Delcy Rodríguez y destacó como “asombroso” el operativo del pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico.

Respecto a Irán, Trump recordó que recientemente amagó con atacar en respaldo a los manifestantes que se movilizan contra el poder islámico y que, según denuncias de varias organizaciones, han sido reprimidos con violencia.

RELACIONADAS Venezuela impulsa reformas para atraer inversión en hidrocarburos y otros sectores

En su discurso, mencionó además los bombardeos realizados por Estados Unidos el 22 de junio contra tres centrales nucleares iraníes, en el marco de la guerra entre Israel y la república islámica, con el propósito de impedir que Teherán desarrolle una bomba atómica. “No podemos dejar que eso ocurra”, afirmó, antes de añadir: “Irán quiere hablar, y hablaremos”.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ