Colombia impone gravamen del 30 % a 20 productos ecuatorianos

La medida se da como respuesta a la tasa arancelaria que anunció el presidente Noboa a los productos colombianos importados

Un total de 20 productos que Ecuador exporta a Colombia, deberán pagar, a partir de febrero, un gravamen del 30 %. Así lo anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, después de que el Gobierno ecuatoriano impusiera una tasa arancelaria de igual valor a sus importaciones.

Esta decisión, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, según esa cartera de Estado colombiana, se da “como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral”, añade el comunicado.

La ministra colombiana de Comercio, Diana Morales, explicó que esta medida no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo del Estado colombiano para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional, tras la decisión unilateral adoptada por Ecuador.

“Colombia mantiene su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones negociadas, pero tiene la obligación de actuar cuando se modifican de manera unilateral las reglas que han regido históricamente la relación comercial entre los países”, añade el escrito.

En su comunicado, el Gobierno colombiano no especifica cuáles son estos productos, pero aclara que las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto ascienden aproximadamente a $250 millones, lo que refleja la magnitud del intercambio comercial impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral.

¿Cuáles serían los productos?

Actualmente, Ecuador envía más de 1.130 productos hacia Colombia. Los principales productos de exportación al vecino país son: tableros de madera, grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, y preparaciones alimenticias; entre los cinco principales productos se concentra el 51 % de las exportaciones no petroleras.

