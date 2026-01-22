Policía decomisa 37 bultos de cocaína al sur de Galápagos

En una operación conjunta de alto impacto, la Policía Nacional del Ecuador logró el decomiso de 37 bultos con presuntas sustancias sujetas a fiscalización en aguas internacionales, a 340 millas náuticas al sur de las islas Galápagos. El hallazgo, que corresponde a 1.100 paquetes de clorhidrato de cocaína, constituye uno de los golpes más significativos contra la economía criminal de la organización delictiva Los Choneros, grupo vinculado al narcotráfico transnacional

RELACIONADAS Descubren 300 paquetes de droga que iban a ser usados para contaminar contenedores

Operativo marítimo de control

La acción fue ejecutada por el Bloque de Seguridad en el control marítimo, unidad especializada en patrullajes y vigilancia de los espacios acuáticos nacionales. Gracias a labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, se logró ubicar los bultos flotando en el océano, acompañados de dos sonoboyas con sistema GPS, dispositivos empleados por las mafias para rastrear y recuperar cargamentos en alta mar.

REFORZAMOS EL CONTROL MARÍTIMO Y AFECTAMOS A LA ECONOMÍA CRIMINAL DE LOS CHONEROS CON EL DECOMISO DE 1.100 PAQUETES DE ALCALOIDE



Mediante una operación en conjunto con el Bloque de seguridad en el control marítimo, se logró la localización y decomiso de 37 bultos con presuntas… pic.twitter.com/LrsOLa9g3M — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 22, 2026

Valor económico del cargamento

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los 1.100 paquetes de clorhidrato de cocaína tendrían un valor aproximado de 48 millones de dólares en el mercado internacional. Este monto refleja la magnitud del golpe económico propinado a Los Choneros, quienes mantienen vínculos con carteles extranjeros y utilizan la exportación ilícita de alcaloides como principal fuente de financiamiento.

Armada francesa captura a ecuatoriano con cinco toneladas de cocaína Leer más

Otro decomiso: operativo en Progreso

Apenas días antes de la operación en Galápagos, la Policía Nacional ejecutó un allanamiento en el sector de Progreso, donde se logró frustrar un supuesto plan para introducir 300 paquetes de droga en contenedores destinados a puertos internacionales. El hallazgo se produjo en un inmueble utilizado como centro de acopio, donde la sustancia, aparentemente cocaína según los primeros indicios, estaba ya distribuida y embalada, lista para ser trasladada hacia zonas portuarias.

Durante la intervención, agentes especializados ingresaron al predio y localizaron el cargamento oculto, el cual habría estado preparado para la contaminación de contenedores, modalidad identificada en investigaciones sobre narcotráfico. Esta técnica consiste en infiltrar droga en mercancías legales sin conocimiento de los exportadores, aprovechando el alto flujo de carga en los puertos internacionales.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ