Descubren 300 paquetes de droga que iban a ser usados para contaminar contenedores

El hallazgo ocurrió durante un allanamiento en un inmueble donde se almacenaba la sustancia

La Policía Nacional efectuó un operativo en el sector de Progreso que permitió frustrar un supuesto plan para introducir 300 paquetes de droga en contenedores destinados a puertos internacionales. El hallazgo ocurrió durante un allanamiento en un inmueble donde se almacenaba la sustancia, aparentemente cocaína, según los primeros indicios.

Durante la intervención, agentes especializados ingresaron al predio y localizaron el cargamento oculto, el cual habría estado listo para ser utilizado en la contaminación de contenedores antes de su salida del país. Esta modalidad, conocida dentro de las investigaciones sobre narcotráfico, consiste en infiltrar droga en mercancías legales sin conocimiento de los exportadores, aprovechando el alto flujo de carga en los puertos.

De acuerdo con la información preliminar, los paquetes se encontraban ya distribuidos y embalados, lo que sugiere que la logística para el traslado hacia zonas portuarias estaba adelantada y que la operación criminal se encontraba en una etapa avanzada.

Los paquetes se encontraban ya distribuidos y embalados. Cortesía

Abren investigaciones para conocer a integrantes de la red

Tras el decomiso, las autoridades dispusieron que los 300 paquetes queden bajo custodia para las pericias técnicas y químicas correspondientes. La investigación continúa para determinar quiénes integraban la red responsable y cuál era su alcance.

Hace unos días decomisaron droga en puertos de Posorja. Dos hombres manipulaban los paneles de refrigeración de un contenedor, una zona usada por redes criminales para ocultar cargamentos ilícitos. La escena no pasó desapercibida para los equipos policiales que vigilaban el área.

Los puertos se han vuelto un escenario clave de la disputa contra el narcotráfico. La estrategia se basa en inteligencia militar que identifica corredores delictivos, zonas de influencia de bandas y áreas donde se concentran economías ilegales. Las acciones están dirigidas a sectores con altos registros de homicidios, extorsiones, secuestros y disputas territoriales.

