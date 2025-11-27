Cocaína en contenedores de fruta: así operaba red en España ligada a Ecuador

La Policía española y la Guardia Civil realizaban un segumiento desde 2023 a empresas de Sudamérica

La Policía Nacional de España anunció este 27 de noviembre de 2025 la desarticulación de una banda vinculada a Ecuador que transportaba droga en contenedores de fruta.

(NO TE PIERDAS: Alias Caporal, líder de Los Choneros, es capturado en operativo militar en Montalvo)

El operativo se realizó en la ciudad de Valencia. “Intervenidas dos toneladas de cocaína escondidas entre fruta en el puerto de Valencia”, reportó la Policía española. En la acción también se decomisaron dinero, armas blancas y vehículos de alta gama. Cuatro personas fueron detenidas.

Según las autoridades, los arrestados fueron acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Con este golpe, la Policía aseguró que se desarticuló “una de las principales redes de importación de cocaína desde Ecuador”.

Incautan más de media tonelada de droga en operativo policial en Esmeraldas Leer más

¿Cómo ocurrió la detención?

El operativo se ejecutó en coordinación con la Guardia Civil, que informó: “La investigación comenzó en noviembre de 2023, como resultado de las detenciones que se realizaron tras la entrega controlada de dos contenedores que ocultaban más de 3.000 kilos de cocaína”.

La entidad recordó que en noviembre de 2024 se incautaron más de 500 kilos de cocaína en un contenedor que la organización importó por el puerto de Vigo. Aunque en dicha operación no hubo detenidos, se obtuvieron pistas sobre la participación de otras empresas.

Las autoridades identificaron a varias personas que presuntamente se dedicaban a importar fruta desde Sudamérica, “donde estarían ocultando cocaína”.

#OperacionesGC I Intervenidas 2 t de #cocaína de alta pureza escondida entre fruta en el puerto de #Valencia



➡️Operación conjunta de la Guardia Civil, Agencia Tributaria y Policía Nacional

➡️4 detenidos

➡️Se trata de una de las principales redes de importación de cocaína desde… pic.twitter.com/GH4paOb6Zr — Guardia Civil (@guardiacivil) November 27, 2025

La Guardia Civil explicó que, con autorización del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valencia, el 17 de noviembre se detuvo a cuatro personas vinculadas a un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta. Esto dio paso a la desarticulación de la organización criminal que tenía vínculos en Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!