Armada francesa captura a ecuatoriano con cinco toneladas de cocaína

Referencial.Un buque de la Armada francesa durante operativo en altamar donde se incautaron cinco toneladas de cocaína.

La Armada francesa incautó 4,87 toneladas de cocaína que eran transportadas en un barco pesquero en aguas del Pacífico Sur. De acuerdo con las autoridades, la droga tenía como presunto destino final Australia. En la embarcación viajaban 11 tripulantes: 10 de nacionalidad hondureña y un ciudadano ecuatoriano.

El operativo se realizó el jueves 16 de enero de 2026, cuando la nave, procedente de América Central, fue interceptada por fuerzas francesas. La información fue confirmada este lunes por el Alto Comisionado de Francia en la Polinesia Francesa, a través de un comunicado oficial.

Operativo con amplio despliegue

Según el informe, las fuerzas armadas francesas activaron un importante despliegue para llevar a cabo la intervención. El organismo destacó que se movilizaron “significativos recursos humanos y materiales” con el fin de asegurar la captura de la embarcación y el decomiso del cargamento.

Las autoridades precisaron que el barco navegaba bajo bandera de Togo y que la droga incautada estaba destinada al mercado australiano, uno de los destinos con mayor demanda y valor para las organizaciones de narcotráfico.

Una fuente cercana a la investigación confirmó que el cargamento formaba parte de una ruta internacional utilizada por redes criminales para trasladar cocaína desde América Latina hacia Oceanía.

Situación legal de los detenidos

Aunque los 11 tripulantes fueron retenidos durante el operativo, las autoridades francesas indicaron que no serán procesados en ese país. De acuerdo con la normativa vigente, corresponde a sus naciones de origen evaluar la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra ellos.

Tanto Honduras como Ecuador tienen la facultad de abrir procesos legales si así lo consideran, en coordinación con la información recabada por la justicia francesa.

El caso vuelve a evidenciar el creciente interés de los grupos del crimen organizado por utilizar el Pacífico como corredor para el tráfico de drogas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que las redes criminales dedicadas al comercio de cocaína y metanfetaminas han ampliado su presencia en esta región.

Según reportes de Naciones Unidas, grandes volúmenes de estupefacientes son enviados de manera regular desde América del Norte y del Sur hacia los mercados de Australia y Nueva Zelanda, donde los precios de la droga son considerablemente más altos que en otras partes del mundo.

Este decomiso se suma a una serie de operativos internacionales que buscan frenar el avance del narcotráfico en el Pacífico, una ruta cada vez más utilizada por las organizaciones criminales para evadir los controles tradicionales.

