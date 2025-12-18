Correa reacciona a reportaje del New York Times y defiende salida de Base de Manta

El expresidente y sentenciado por el caso Sobornos envió una carta al medio estadounidense New York Times

Rafel Correa era presidente de la República en 2009 cuando no se renovó el acuerdo para la operación de la Base de Manta.

El expresidente y sentenciado por el caso Sobornos, Rafael Correa, envió una carta al medio estadounidense New York Times. Esto ocurrió tras la publicación de un reportaje en el que se cataloga a Ecuador como una “superautopista para la cocaína”.

(NO TE PIERDAS: Santa Elena: pagar $ 120 o ser ‘courier’ de la cocaína en altamar)

La misiva se conoció este 18 de diciembre de 2025. A través de su cuenta en la red social X, Correa escribió: “La verdad es un derecho, un principio que debe marcar nuestro accionar. Hacemos pública la carta al New York Times sobre la base de Manta”.

En el escrito, el líder de la Revolución Ciudadana señala que busca plantear una aclaración sustentada en datos oficiales y evidencia comparada. “En dicho material se sostiene que la decisión soberana adoptada en 2009 por el Estado ecuatoriano de no renovar el acuerdo con el Forward Operating Location (FOL) de Estados Unidos en Manta habría marcado el inicio de la escalada criminal que hoy enfrenta el país”, dice Correa.

El rol del correísmo en crisis del narcotráfico de Ecuador, según el New York Times Leer más

A esto añade que la afirmación del medio estadounidense “no corresponde a la realidad documentada para el periodo 2007-2017 y reproduce una correlación falsa que distorsiona la comprensión del caso ecuatoriano”.

La defensa de Correa a la salida de la Base de Manta

Para Correa, la salida de la Base de Manta no debilitó la capacidad antinarcóticos del Estado ecuatoriano, sino que la fortaleció. “La recuperación plena del control territorial impulsó la modernización de la inteligencia policial y militar, el despliegue de radares propios, la ampliación de capacidades marítimas y aéreas para las Fuerzas Armadas del Ecuador y la consolidación de unidades de investigación”, dice la carta.

Como segundo punto, Correa señala que, a partir de 2009 —año en el que no se renovó el acuerdo para la operación estadounidense en la Base de Manta—, se registraron los años más seguros. “El indicador más sensible y universal para evaluar seguridad pública —la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes— evidencia que la supuesta ‘escalada a partir de 2009’ no ocurrió”, se lee en la carta.

Finalmente, el líder de la Revolución Ciudadana sostiene que la situación actual del país responde a múltiples causas y que su origen se ubica en 2018, y no en 2009 como sugiere el reportaje de The New York Times. A esto añade que “la relación entre soberanía, inversión estatal y seguridad fue documentada por organismos multilaterales”.

10 años de presencia estadounidense en la Base Aérea Eloy Alfaro, también conocida como Base de Manta, Manabí; desde 1999 hasta 2009. Archivo

Con base en estos argumentos, el expresidente solicita una aclaración o una actualización contextual. “Desde un espíritu de colaboración constructiva, consideramos valioso que el New York Times revise la afirmación señalada o incorpore una actualización que refleje la evidencia histórica disponible”, plantea Correa.

#CartaAbiertaNYT | La verdad es un derecho, un principio que debe marcar nuestro accionar. Hacemos pública la carta al @nytimes sobre la base de Manta. pic.twitter.com/040QOKNFpX — Rafael Correa (@MashiRafael) December 18, 2025

Sobre el reportaje de The New York Times

Un reportaje de The New York Times señala a Ecuador como la “superautopista de la cocaína”. El trabajo fue elaborado por la periodista Maria Abi-Habib, quien explicó que el término hace referencia a que hasta el 70% de la oferta mundial de cocaína pasa por el país.

El informe periodístico también alude a la salida de la Base de Manta en 2009, cuando era operada por Estados Unidos. Esa decisión se adoptó durante el gobierno de Rafael Correa y estuvo influida por razones políticas y legales.

Sobre ese punto, The New York Times sostuvo que, desde entonces, Ecuador no ha contado con un plan antinarcóticos sólido que cuente con el respaldo de Estados Unidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!