Incautan 4,6 toneladas de droga en alta mar y detienen a siete ecuatorianos

Siete ciudadanos ecuatorianos fueron trasladados el domingo 7 de diciembre a Manta tras ser aprehendidos en tres operaciones ejecutadas en alta mar por la Armada del Ecuador en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos. En estas intervenciones también se decomisaron 4,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, según informó la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea).

Las operaciones se desarrollaron contra tres embarcaciones que no contaban con documentación en regla. Los paquetes con alcaloides fueron incautados por la Guardia Costera estadounidense y posteriormente entregados a una lancha guardacostas ecuatoriana como parte de la cadena de custodia. Con la llegada al puerto, corresponde ahora a las autoridades judiciales continuar con los trámites legales respectivos.

De acuerdo con información oficial, las sustancias incautadas tendrían un valor superior a $100 millones en el mercado estadounidense y más de $140 millones en Europa, lo que representa un golpe significativo para las estructuras del narcotráfico que operan en la región. Las operaciones se desarrollaron en el marco de acuerdos de cooperación internacional que Ecuador mantiene con otros países para combatir delitos en espacios acuáticos.

La Dirnea destacó que estos resultados evidencian la efectividad de la colaboración entre naciones y la respuesta operativa de las Fuerzas Armadas en el control marítimo. Señaló además que estas acciones buscan reforzar la seguridad de los ecuatorianos y garantizar la protección de las rutas marítimas nacionales frente a actividades ilícitas.

Violencia en aumento

Desde 2024, el país se encuentra bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas de crimen organizado, calificadas por el Gobierno como “terroristas”. Estas organizaciones han sido señaladas como responsables de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a cerrar 2023 con el índice de homicidios más alto de Latinoamérica.

El 2025 inició como el año más violento desde que se tienen registros, con un promedio cercano a un asesinato por hora. Entre enero y junio se reportaron 4.619 muertes violentas, según datos del Ministerio del Interior, lo que representa el semestre más letal documentado en el país. De mantenerse esta tendencia, Ecuador podría superar los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre del año.

La operación en altamar, resaltó el Ministerio de Defensa, forma parte de las acciones conjuntas para frenar las rutas marítimas del narcotráfico y reducir la influencia de estructuras criminales transnacionales en la región.

