EE.UU. entrega a Ecuador a supuesta líder de red que traficó 20 toneladas de droga

Estados Unidos deportó a Ecuador a presunta cabecilla de una red responsable del envío de aproximadamente 20 toneladas de droga hacia el exterior.

Estados Unidos deportó a Ecuador a Carmen Mireya, presunta cabecilla de una organización criminal transnacional responsable del envío de aproximadamente 20 toneladas de droga hacia el exterior, informó este 12 de enero la Policía. Alias La Señora había sido inicialmente detenida en España.

En el proceso de deportación, Carmen Mireya. llegó a Guayaquil y fue oficialmente aprehendida en el aeropuerto, donde quedó a órdenes de la autoridad competente. La captura se concretó en el marco de la operación Fénix 9, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e INTERPOL.

Según la Policía, en 2020 se inició la investigación Poseidón para combatir el tráfico internacional de drogas. Este trabajo permitió identificar y desarticular una estructura criminal que operaba desde el municipio de Manta, en la provincia de Manabí, presuntamente liderada por la ahora detenida.

DETENIDA CARMEN M., ALIAS 'LA SEÑORA', VINCULADA AL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS



Como resultado de labores investigativas coordinadas entre la #PolicíaEcuador y @HSI_HQ, se logró la detención de la ciudadana Carmen M., alias “La Señora”, presuntamente vinculada al delito de… pic.twitter.com/GudCUCToMY — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 13, 2026

Tras salir de Ecuador con destino a España, Carmen fue arrestada el 9 de abril de 2021 en una operación conjunta entre HSI y autoridades españolas. Posteriormente, el 30 de marzo de 2022, fue extraditada a Estados Unidos. Ese mismo año, la Fiscalía ecuatoriana solicitó su vinculación en la causa penal y emitió una orden de detención, seguida en 2023 por una difusión roja de INTERPOL.

Alias La Señora registra dos órdenes de detención

La mujer registra dos órdenes de detención por el presunto delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, según el comunicado policial.

Ecuador, rodeado por Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, con puertos estratégicos y una economía dolarizada, se ha convertido en los últimos años en un punto clave para el tráfico de droga hacia Europa y Norteamérica.

Desde 2024, el país vive bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas de crimen organizado, catalogadas como terroristas. Estas organizaciones están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a cerrar 2023 como el país más violento de Latinoamérica, y a registrar en 2025 el año más sangriento de su historia, con aproximadamente 9.300 muertes violentas.

