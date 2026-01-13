Policía detiene a alias La Señora, vinculada al envío de 20 toneladas de droga

La Policía Nacional del Ecuador capturó en el aeropuerto de Guayaquil a alias La Señora

Imagen referencial: La captura de alias La Señora fue posible gracias al trabajo en conjunto con Estados Unidos.

La Policía Nacional del Ecuador, ejecutó un operativo que culminó con la detención de alias La Señora. La captura se realizó en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde la ciudadana fue puesta a órdenes de la autoridad competente.

De acuerdo con las investigaciones, iniciadas en 2020, la detenida habría cumplido un rol de cabecilla dentro de una organización criminal transnacional, encargada de coordinar el envío de aproximadamente 20 toneladas de droga hacia el exterior. La Policía indicó que se trató de un trabajo de inteligencia sostenido, que permitió identificar sus movimientos y finalmente ejecutar la aprehensión

DETENIDA CARMEN M., ALIAS 'LA SEÑORA', VINCULADA AL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS



Como resultado de labores investigativas coordinadas entre la #PolicíaEcuador y @HSI_HQ, se logró la detención de la ciudadana Carmen M., alias “La Señora”, presuntamente vinculada al delito de… pic.twitter.com/GudCUCToMY — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 13, 2026

Trabajo en conjunto

La captura fue posible gracias a la colaboración con Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, los cuales posibilitó el seguimiento de las operaciones y la ejecución de acciones de inteligencia. Este nivel de cooperación resulta clave para combatir el crimen organizado transnacional, que se aprovecha de la posición estratégica de Ecuador como punto de salida de droga hacia mercados en Norteamérica y Europa.

Ecuador en el centro de la violencia regional

Hasta hace pocos años, Ecuador no figuraba entre los principales focos de violencia en América Latina. Sin embargo, la combinación de mayor presión policial y militar, la fragmentación de las bandas criminales y la reconfiguración de las rutas internacionales del narcotráfico ha colocado al país en el centro de la atención regional e internacional.

La violencia récord registrada durante los estados de excepción ha puesto en duda la efectividad de estas medidas. Grupos de monitoreo señalan que, tras el declive de estructuras consolidadas como Los Choneros, Ecuador enfrenta una rápida proliferación de organizaciones más pequeñas, que disputan territorios estratégicos y generan enfrentamientos cada vez más sangrientos.

Nuevas rutas del narcotráfico en Ecuador

El narcotráfico ha encontrado en Ecuador un punto estratégico para diversificar sus rutas. Según investigaciones recientes, las mafias han comenzado a apuntar hacia el Atlántico, utilizando cargamentos de banano y otros productos de exportación para ocultar droga destinada a Europa y Rusia.

Además, estudios académicos revelan el uso creciente de lanchas rápidas y semisumergibles en el Pacífico Oriental, con operaciones que incluso alcanzan el Archipiélago de Galápagos como punto de tránsito.

En 2025, las Fuerzas Armadas reportaron la incautación de más de 135 toneladas de droga en operaciones marítimas, un récord histórico que refleja tanto la magnitud del tráfico como la efectividad de los controles.

