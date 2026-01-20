El 70 % de la droga que llega a Europa pasa por Guayaquil

El comercio marítimo se ve afectado por los narcos. Inauguran el Centro de Fusión de Inteligencia Ecuatoriano-Europeo

Guayaquil se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito del narcotráfico hacia Europa. Según estimaciones de la Unión Europea, el 70 % de la droga que llega a ese continente pasa por puertos ecuatorianos, principalmente por el Puerto de Guayaquil.

Te invito a leer: El 2025 cerró con más de 3.000 asesinatos en la Zona 8: esta fue la zona más violenta

Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) y el World Economic Forum, el comercio ilícito en general (drogas, contrabando, falsificación) representa una fuga económica global de alrededor de 2,2 billones de dólares al año - casi 3 % del PIB mundial, erosionando el comercio legítimo y la recaudación fiscal.

Ecuador no es ajeno a los efectos que deja el narcotráfico. Según el Ministerio del Interior, en el 2025 llegaron a incautarse en el país más de 227 toneladas de droga a nivel nacional.

Ante este escenario, Ecuador y la Unión Europea dieron ayer un paso clave con la inauguración del Centro de Fusión de Inteligencia Ecuatoriano-Europeo, una plataforma interinstitucional destinada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, especialmente en el ámbito portuario y marítimo del Golfo de Guayaquil.

El proyecto, conocido como Eufort-EC, nació hace 18 meses con una misión clara: crear un ecosistema de confianza, basado en la coordinación, el intercambio de información y la inteligencia estratégica. Cuenta con una inversión superior a 2 millones de euros, financiados por la Unión Europea e implementados por Expertise France, con el apoyo de la Agencia Francesa de Cooperación Técnica, indicó Yves Rols, director de Eufort-EC.

RELACIONADAS Inicia en Ecuador la temporada de exportación de flores por San Valentín

Blindaje de puertos

La inauguración del Centro de Fusión busca marcar un hito en la lucha contra el narcotráfico que utiliza los puertos del país como principal vía de salida de droga hacia mercados internacionales. Así lo afirmó a Diario EXPRESO Iván Ontaneda, exministro de Producción y presidente de Anecacao, al señalar que esta iniciativa apunta directamente contra las redes criminales que contaminan las cargas de exportación marítima.

El 0 % a carros europeos amplía el comercio sin mover los precios Leer más

Ontaneda, una de las voces que más ha advertido sobre el impacto de estas prácticas ilícitas en el sector productivo, recordó que cuando un contenedor es contaminado, las pérdidas para el exportador van mucho más allá del valor de la carga. Aunque no siempre es posible cuantificar una cifra exacta por contenedor, el daño es inmediato y profundo.

El primer golpe, explicó, es legal. Las empresas afectadas deben enfrentar procesos internos complejos y engorrosos para demostrar su inocencia, en un sistema que puede convertirse en un verdadero calvario para quienes operan dentro de la ley. A esto se suma el daño reputacional, especialmente grave para compañías con décadas de trayectoria, que ven afectada la confianza construida durante años.

La contaminación de cargas ha provocado incluso la pérdida de clientes y mercados internacionales, afectando la operatividad y sostenibilidad de empresas exportadoras, no solo del sector cacaotero, sino de todo el comercio exterior ecuatoriano.

El problema, subrayó, ha impactado de forma directa al comercio exterior del Ecuador, ya que la exportación marítima es la vía más utilizada por el narcotráfico. Esta realidad ha obligado al sector productivo a asumir costos adicionales en seguridad, en un contexto generalizado de inseguridad que afecta a todo el país.

Según Ontaneda, el sector exportador no petrolero destina más de 100 millones de dólares anuales a gastos de seguridad.

Rols agregó que la urgencia es regional. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que las economías ilícitas en América Latina representan hasta el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) europeo. En el ámbito marítimo, el desafío es aún mayor: el 90 % del comercio mundial se moviliza en contenedores, pero menos del 2 % es inspeccionado físicamente. “Por ello, fortalecer los puertos es golpear el corazón logístico del crimen organizado”, enfatizó.

El centro produce alertas tempranas, trazabilidad de buques y contenedores, identificación de cargas sospechosas, individuos y redes criminales. El propósito es claro: afectar la logística y el financiamiento de las economías criminales, protegiendo al mismo tiempo el comercio legítimo, motor de la economía ecuatoriana.

Como parte del segundo componente del proyecto, se entregaron drones de vigilancia, que serán operados por unidades especializadas de la Policía y la Armada, para reforzar el control en corredores fluviales y marítimos.

La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova subrayó que Ecuador es hoy la prioridad número uno para Europa en la lucha contra el narcotráfico, y destacó que el país ha firmado un acuerdo de intercambio de datos con Europol, actualmente en proceso de ratificación, que permitirá investigaciones conjuntas más eficaces.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR