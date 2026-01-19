Inicia en Ecuador la temporada de exportación de flores por San Valentín

El Aeropuerto de Quito se prepara para movilizar más de 30 millones de kilogramos de flores

La jornada de embarque se extenderá hasta el 12 de febrero.

Este martes 20 de enero arranca oficialmente la temporada de exportaciones de flores por San Valentín desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, un período que se extenderá hasta el 12 de febrero y que representa uno de los momentos más importantes del año para el sector floricultor ecuatoriano.

De acuerdo con estimaciones iniciales de la industria, se espera un incremento del 6% en el volumen de exportación de flores respecto a la temporada anterior, lo que consolidaría a Ecuador como uno de los principales proveedores mundiales de flores en esta fecha especial.

Récord histórico en 2025

La temporada 2025 marcó un hito sin precedentes para el sector. Ecuador exportó desde el aeropuerto capitalino un total de 28.779 toneladas métricas de flores —cerca de 29 millones de kilogramos— embarcadas en 534 vuelos de salida. Para este año, además del incremento en volumen, también se proyecta un aumento en el número de vuelos programados.

Los principales destinos de la flor ecuatoriana continúan siendo los grandes centros de distribución de carga en Estados Unidos y Europa, particularmente Miami y Ámsterdam, desde donde se redistribuyen a todos los mercados a escala global.

Quito, hub logístico regional

El desempeño del aeropuerto de Quito en materia de carga aérea ha registrado un crecimiento sostenido que lo posiciona como el quinto terminal más importante de América Latina y el Caribe en volumen de carga anual movilizada.

El año 2025 cerró con un total de 407.240 toneladas de carga transportadas, considerando exportaciones, importaciones y carga doméstica. Particularmente en el rubro de exportaciones por vía aérea, Quito movilizó 336.480 toneladas, registrando un crecimiento del 11,2% respecto a 2024.

"El desempeño de la carga aérea es, sin duda, uno de los principales indicadores que manejamos para evaluar la operación aeroportuaria, pues nos permite dimensionar el aporte del aeropuerto de Quito a una actividad clave para el desarrollo económico de la ciudad y el país", señaló Ramón Miró, presidente y director general de Corporación Quiport.

