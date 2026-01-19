El 0 % a carros europeos amplía el comercio sin mover los precios

Una de las concesionarias, en Guayaquil, que vende carros de origen de Europa.

Este 2026 será el último año en que los consumidores ecuatorianos paguen aranceles por vehículos como camiones, busetas, vans y otras piezas automotrices importados desde la Unión Europea (UE), tal como lo establece el Acuerdo Comercial Multipartes firmado en 2017, en su calendario de desgravación progresiva.

TE INVITAMOS A LEER: El acuerdo de Mercosur y UE saca a Ecuador de su zona de confort

En la práctica, la mayoría de autos livianos y de uso común fabricados en Europa, de marcas como Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen y Peugeot, así como modelos de marcas no europeas, ensamblados en ese continente, -como SUVs de Kia o Hyundai-, ya ingresaban al país con arancel 0 % desde 2024. No obstante, los que seguirán pagando este año tendrán una tarifa máxima de 2,27 %.

Esto representa “una apertura comercial exitosa” para el país, según menciona a EXPRESO Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade). “La eliminación de aranceles consolida reglas claras de largo plazo, lo que facilita la llegada de nuevas inversiones y la introducción de tecnologías más avanzadas en seguridad y eficiencia, a partir de 2027”, dice.

Crece su participación

La eliminación de los aranceles significa que hasta este año se termina el esquema tarifario por la importación de carros desde ese continente, como sí existía antes del Acuerdo y que llegaba hasta un 40 %, lo que equivale a que los vehículos importados desde la UE y que se venden en Ecuador contarán con una reducción de precio.

El atún se consolida y busca cerrar un capítulo pendiente Leer más

Una reducción que ya se venía reflejando en los últimos nueve años: gracias a dicho acuerdo, el precio de un carro europeo pasó de costar $48.000 en 2017 a $34.000 en la actualidad, según datos de la Aeade.

Además, gracias a dicha negociación, los vehículos europeos ya cuentan con un mercado más diverso y competitivo en Ecuador. Hoy en día, este segmento representa el 8 % del mercado nacional, cuando en 2017 representaba el 2 %.

Los datos históricos muestran el avance. Hasta el año 2016, Europa mantenía en Ecuador 17 marcas de carros y 74 modelos. Ese año vendió 1.354 unidades. No obstante, en 2025, ese origen impuso en Ecuador 29 marcas con 114 modelos y vendió 8.328 unidades.

En 2025, las importaciones de vehículos a Ecuador crecieron un 27,2 %. La UE, con un total de 7.278 unidades vendidas entre enero y noviembre de ese año, fue el segundo origen que más carros importó, solo por debajo de China. Vendió al menos 1.000 carros más que un año antes (2024).

Sin caída de precios

No obstante, el presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEA), Jaime Cucalón, menciona que la terminación de los aranceles para los carros europeos no tendrá mayor impacto en los precios de los vehículos a partir de 2027. Esto, porque la tarifa que se elimina ya es mínima y porque los tipos de carros que faltan por pagar ese tributo no son, en realidad, demandados en el país. “Casi no habrá diferencia con los precios actuales”, indica.

Si bien el acuerdo afianza la relación comercial con la Unión Europea, desde la Aeade se advierte que Ecuador aún tiene un desafío estructural que resolver, ya que mantiene una estructura arancelaria diseñada para proteger mercados cerrados, lo que ha generado una distorsión: orígenes como Europa, China y Estados Unidos, por ejemplo, salen beneficiados, mientras tanto, otros como Japón y Corea del Sur, deben cancelar un arancel de entre 35 % y 40 %.

“Esta situación provoca desviación de comercio, reduce los beneficios potenciales para los consumidores y resta competitividad al país frente a economías vecinas que ya avanzaron hacia esquemas arancelarios más equilibrados”, refiere Baldeón.

Pero los carros no serán los únicos productos automotrices, por los que los consumidores pagarán arancel hasta este año. De acuerdo con el calendario de desgravación, la medida aplica también para ciertas partes y accesorios de vehículos, así como los filtros de vehículos, que pagarán una tarifa reducida de alrededor del 1,36 %.

Al igual que con los automotores, el precio de estos accesorios no reflejaría una reducción significativa. Sin embargo, sí son más demandados que los camiones y vans europeos, indica Cucalón. “De todos modos, los accesorios que la gente más compra son los más económicos, y la mayoría de estos son chinos, que cuestan menos porque tienen en China un menor costo de producción”, añade.

En total, solo alrededor del 20 % de los productos europeos que ingresen al país este año pagarán aranceles, y estos no llegan ni al 3 %.

Además de los productos automotrices, en la lista existe otros bienes europeos como refrigeradores, cámaras y videocámaras, piezas de celulares, medicamentos e insumos médicos, polvos para maquillaje y manicura, tubos y accesorios de tuberías que se beneficiarán de la reducción de aranceles.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ