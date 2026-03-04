Secretario de Comercio de EE.UU. testificará ante el Congreso en caso Epstein

Lutnick dice que fue una visita familiar, pero los documentos contradicen su versión de haber roto lazos con Epstein en 2005

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.).

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aceptó testificar ante una comisión del Congreso que investiga sobre las relaciones de personalidades con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, anunció el presidente de ese comité el martes 3 de marzo de 2026.

"El secretario Lutnick ha accedido de manera proactiva a comparecer voluntariamente ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes", dijo el republicano James Comer en un comunicado, sin especificar una fecha.

Algunos congresistas han pedido la renuncia del secretario.

Lutnick, un exfinanciero de Nueva York, se ha visto presionado por sus vínculos con el ahora fallecido Epstein, especialmente después de que nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia pusieran en entredicho sus afirmaciones sobre cuándo había roto por completo la relación con él.

Una almuerzo familiar

"Almorcé con él en la isla, mientras estaba en unas vacaciones familiares en un barco. Mi esposa estuvo conmigo, junto con mis cuatro hijos y sus niñeras", aseguró a mediados de febrero, y agregó que fue una visita de última hora.

"Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona", afirmó Lutnick refiriéndose a un lapso que empezó en 2005.

También el martes, Comer envió al fundador de Microsoft, Bill Gates, y a otras seis personas, requerimientos para testificar sobre sus presuntos lazos con Epstein.

Gates está entre las personalidades que figuran en el último lote de documentos revelados por el Departamento de Justicia que muestran la cercanía amistosa, tratos de financiación y fotos privadas de ellos junto al exfinanciero, que se declaró culpable en 2008 por crímenes sexuales.

Gates ha admitido que cometió un "enorme error" al asociarse con Epstein pero dijo que "no vio nada ilícito" cuando estuvo con él.

La semana pasada, el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron declaración sobre sus vínculos con Epstein ante el panel que lleva la investigación.

