CIJ programa nueva fase del litigio entre Ecuador y México por sede diplomática

El proceso se originó tras la incursión policial en la Embajada de México, en abril de 2024, para la detención de Jorge Glas

Asalto. En la noche del 5 de abril de 2024, uniformados sacaron al exvicepresidente Jorge Glas de la Embajada de México en Quito.

Habrá una segunda ronda de alegatos relacionados con la violación de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Este proceso forma parte de la demanda presentada el 11 de abril de 2024 contra Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que se cuestiona la actuación del Estado ecuatoriano frente a una sede diplomática protegida por el derecho internacional.

La irrupción en la sede diplomática

La noche del viernes 5 de abril de 2024, efectivos de la Policía Nacional ingresaron de manera forzada a la sede diplomática con el objetivo de detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. En las imágenes difundidas públicamente se observa cómo varios uniformados treparon muros y vallas, registraron el interior del edificio y finalmente retiraron al político bajo custodia.

Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de prisión preventiva emitida a inicios de enero de 2024, en el marco del caso ‘Reconstrucción de Manabí’. Para ese momento, Glas permanecía en la embajada en calidad de huésped, luego de haber solicitado asilo a México el 17 de diciembre de 2023, a la espera de una resolución sobre su situación.

Tras la irrupción en la sede diplomática, las relaciones entre Ecuador y México se rompieron de manera inmediata. Como consecuencia, Ecuador fue señalado por presuntamente vulnerar las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad y protección de las misiones diplomáticas.

Reunión en La Haya y nueva ronda de alegatos

Luego de la reunión celebrada el 11 de febrero entre el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez japonés Yuji Iwasawa, y representantes de Ecuador y México, el organismo resolvió abrir una segunda ronda de alegatos; lo que extiende a otro año esta disputa. Esta decisión se adoptó en el marco del proceso contencioso que ambos Estados mantienen ante la Corte.

En la primera fase escrita, México presentó sus argumentos el 19 de julio de 2024, mientras que Ecuador entregó los suyos el 22 de enero de 2026. Ambos escritos constituyen la base jurídica sobre la cual se desarrollará esta nueva etapa procesal.

La Corte Internacional de Justicia dispuso que el 25 de agosto de 2026, México entregue su escritos dentro de esta nueva etapa procesal. Ecuador, en cambio, el 25 de febrero de 2027.

Según el documento difundido por la Corte, México manifestó que “deseaba que el caso se resolviera lo más rápidamente posible”. Asimismo, expresó su interés en avanzar “con miras a llegar a un entendimiento con Ecuador”, en paralelo al desarrollo del litigio.

