Asambleísta de la RC cuestiona la permanencia de Roberto Gilbert en el CPCCS

El legislador del correísmo, César Palacios, solicitó información al CPCCS y al CNE sobre el consejero Gilbert

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), César Palacios, cuestiona la permanencia de Roberto Gilbert en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por sus presuntos nexos con organizaciones políticas.

Dicho cuestionamiento quedó registrado en dos oficios, ambos del 13 de enero de 2025, en los que el legislador Palacios solicitó información al CPCCS y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la idoneidad de Gilbert para ejercer el cargo de consejero de Participación Ciudadana y sobre sus vínculos con organizaciones políticas, específicamente con el Partido Social Cristiano (PSC).

Las solicitudes de información del asambleísta Palacios, según consta en los documentos, se originaron en un oficio que llegó a su despacho, suscrito por el excandidato al CPCCS y actual funcionario del Municipio de Durán, Johnny Xavier Escobar Coronel, en el que se solicita la verificación de la conformación del Pleno del CPCCS y de una supuesta inhabilidad de Roberto Gilbert para ser consejero de Participación.

El médico Roberto Gilbert Febres-Cordero fue principalizado este miércoles 1 de octubre de 2025 como consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).



Más detalles 👉 https://t.co/CQhVpSri6P pic.twitter.com/3rzJZYhjRb — Diario Expreso (@Expresoec) October 1, 2025

Asambleísta solicita certificaciones sobre Roberto Gilbert

En el oficio remitido al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, el asambleísta del correísmo César Palacios solicita se informe sobre la "idoneidad para el desempeño del cargo de consejero principal, del Sr. Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero; su fecha de posesión como consejero suplente y/o principal (de ser el caso); adjuntando además una copia certificada del expediente personal del servidor en la que consten los medios de verificación del cumplimiento de requisitos para ser consejero del CPCCS".

Por otro lado, en el oficio remitido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, el legislador Palacios solicita se informe "si el ciudadano, Sr. Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, quien participó en las últimas elecciones para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2023; consta o ha constado como adherente o afiliado a alguno de los movimientos o partidos políticos existentes en el Ecuador, desde el año 2018 hasta la presente fecha".

Roberto Gilbert ha sido asambleísta alterno y concejal de Guayaquil. CARLOS KLINGER

Hay cuestionamientos a la conformación del Pleno del CPCCS

En el oficio remitido al presidente del CPCCS, el asambleísta Palacios también solicita información sobre la conformación del Pleno, pues, según la comunicación recibida en su despacho, no estaría integrado por todos los miembros que señala la ley.

En ese sentido, Palacios solicita a Fantoni la "nómina actual de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se encuentran legalmente posesionados, con la indicación de la fecha de posesión de cada uno y la justificación de las circunstancias por las cuales se ha procedido a dicha posesión (elección popular; principalización por renuncia, destitución, etc. de la o el titular)".

De acuerdo al oficio que llegó al despacho de Palacios, existirían "ciertas acciones que se están dejando de ejecutar en el CPCCS, en cuanto a la conformación de sus consejeros conforme dicta la constitución y la ley, que, este órgano ciudadano deberá funcionar con 7 consejeros principales y 7 consejeros alternos, hasta la fecha no se ha cumplido (...)".

