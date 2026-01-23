El CAL de ADN bloqueó nuevamente el juicio político contra vocales del CPCCS

Esa instancia de la Asamblea argumentó problemas con las firmas de respaldo a la solicitud presentada por el correísmo

La oficialista Inés Alarcón explicó las razones para no dar paso a la solicitud de juicio político en contra de los vocales del CPCCS.

Por segunda ocasión, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a la solicitud de juicio político en contra de cinco de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este 23 de enero de 2026, esa instancia se reunió para tratar nuevamente el pedido presentado por el asambleísta del correísmo, Luis Fernando Molina.

La sesión del CAL se desarrolló de manera virtual. En ella debía conocerse el informe de la Unidad Técnica Legislativa sobre el cumplimiento de los requisitos de la solicitud. Dicho documento volvió a señalar problemas con las firmas de respaldo. Fue la legisladora gobiernista Inés Alarcón —pese a no formar parte del CAL— la designada por ADN para explicar la decisión adoptada.

¿Por qué se rechazó nuevamente la solicitud?

Alarcón explicó que la Unidad Técnica Legislativa encontró inconsistencias en las firmas. “Ha sido clara al hablar de la integridad de las firmas electrónicas. Esto ocurre cuando se quieren hacer modificaciones posteriores a los documentos que ya llevan una firma electrónica”, señaló.

Cabe tomar en cuenta que, aunque el informe de la Unidad Técnica Legislativa es un requisito dentro del proceso, no es vinculante. Es decir, independientemente de lo que establezca ese documento, el CAL puede decidir sobre la continuación del trámite. Sobre este punto, Alarcón indicó: “Si no son válidas las firmas no podemos dejar pasar”.

La respuesta del correísmo

Inmediatamente después de que se conoció la decisión del CAL, el asambleísta Luis Fernando Molina se pronunció y calificó la resolución como una leguleyada. “Es impresentable lo que argumenta ADN. Los vocales del CPCCS se sienten seguros tras los micrófonos del Consejo, por el blindaje del bloque de ADN”, manifestó.

El legislador de la Revolución Ciudadana anunció que presentará un nuevo pedido de enjuiciamiento el martes 27 de enero de 2026 y adelantó que, en esta ocasión, la solicitud contará con firmas físicas.

El asambleísta Luis Fernando Molina cuestionó los argumentos del CAL para rechazar su solicitud.

¿Por qué la RC quiere enjuiciar a los vocales del CPCCS?

Luis Fernando Molina acusa de incumplimiento de funciones a los vocales del CPCCS Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

La solicitud se sustenta en tres causales: un presunto conflicto de intereses vinculado a Christian Troya, integrante de la Comisión Técnica y de quien se ha dicho es cercano a Mario Godoy; el archivo de las impugnaciones presentadas contra el actual presidente de la Judicatura durante el proceso de designación; y la descalificación de Édison Toro, lo que habría permitido la incorporación de Godoy en ese proceso.

