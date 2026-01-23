Consejero del CPCCS asegura que elección del nuevo fiscal general no pasará del 2026

El vocal David Rosero también se pronunció sobre la demorada renovación del CNE y la polémica alrededor de Mario Godoy

El consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, se refirió este 23 de enero de 2026 a los cuestionamientos en torno a varios concursos y procesos, entre ellos la elección del nuevo fiscal general y la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de la Judicatura.

RELACIONADAS CPCCS posesionó a comisión del concurso para fiscal general pese a cuestionamientos

En relación con el concurso para fiscal general, que recientemente posesionó a la cuestionada Comisión Ciudadana de Selección, el consejero Rosero ratificó ene entrevista con Teleamazonas la legitimidad del proceso y señaló que todas las actuaciones del equipo técnico y de los consejeros se ajustaron a la normativa vigente.

"Los invito a que se postulen (para fiscal general)", contestó al ser cuestionado por la supuesta falta de credenciales de los comisionados denunciada por la veeduría del concurso y la comisión cívica que sigue el concurso para fiscal general del Estado.

#ANÁLISIS | Los comisionados que elegirán al nuevo fiscal general del Estado fueron posesionados. 13 de los 20 no cumplen los requisitos. https://t.co/OrRSOvM8Kg



Por Roberto Aguilar ✍️ pic.twitter.com/LYiHyNnrZf — Diario Expreso (@Expresoec) January 23, 2026

Concurso para fiscal general terminará en 2026, promete consejero

Por otro lado, respecto a la duración del concurso, Rosero recordó que el reglamento establece que, una vez posesionada la Comisión Ciudadana de Selección, esta tendrá cuatro meses ordinarios y dos extraordinarios para designar al nuevo fiscal general.

"Vamos a tener fiscal este año (2026). Nosotros estamos empeñados de que el proceso avance adecuadamente", aseguró el consejero Rosero, quien recordó que los grupos de juristas que han cuestionado el proceso pueden postularse para participar.

RELACIONADAS Asambleísta de la RC cuestiona la permanencia de Roberto Gilbert en el CPCCS

Rosero dice que la renovación del CNE también terminará en 2026

En otro tema, el consejero David Rosero también habló sobre el concurso para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electora (CNE), proceso estancado hace más de tres años y que se encuentra en la etapa de oposición.

“Hay que recordar que se dio la convocatoria a la consulta popular de 2025, pero nosotros avanzamos con el proceso de renovación parcial”, acotó, y señaló que, pese a que se avecina un nuevo período electoral por las seccionales de 2027, la intención es culminar el concurso.

La posesión de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal se realizó el 22 de enero de 2026. JUAN RUIZ/EXPRESO

Mario Godoy debe renunciar a la Judicatura, señala David Rosero

El consejero David Rosero también fue consultado sobre la polémica en torno a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y las denuncias de supuestas presiones a jueces, como trascendió en el caso del magistrado anticorrupción Carlos Serrano.

“Coincido con la valoración y la recomendación que hizo el presidente de la República días atrás”, se limitó a decir el consejero Rosero, en referencia a la publicación en X que realizó Daniel Noboa, en la que recomendó a Mario Godoy renunciar a la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

Actualmente, Godoy enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional, mientras que en la Corte Nacional de Justicia la polémica derivó en un cambio de liderazgo: José Suing fue reemplazado por Marco Rodríguez como presidente encargado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!