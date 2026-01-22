CPCCS posesionó a comisión del concurso para fiscal general pese a cuestionamientos

La veeduría ciudadana del proceso y la comisión cívica de seguimiento alertaron de irregularidades en la comisión

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) posesionó este 22 de enero de 2026 a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, pese a las críticas recibidas por el proceso de conformación.

La sesión del Pleno del CPCCS no contó con la participación de la consejera Nicole Bonifaz, quien se excusó de asistir. En sesiones anteriores relacionadas con el concurso para fiscal general, Bonifaz ha reiterado los cuestionamientos planteados por la veeduría y la Comisión Cívica.

Posturas encontradas por el concurso para fiscal general

Durante la votación, los consejeros de la mayoría defendieron el proceso. Los consejeros Jazmín Enríquez y David Rosero, por ejemplo, señalaron que el concurso no puede paralizarse por críticas y recordaron que los informes de calificación de requisitos fueron aprobados por la mayoría del Pleno.

Rosero, por su parte, enfatizó que, pese a las críticas, podía asegurar que Ecuador no volvería a tener un fiscal como Galo Chiriboga. “Puedo garantizar —y es un compromiso— que no vamos a tener, en una sabatina, la orden de que un candidato gane por los ocho costados, como ocurrió con Chiriboga”.

No obstante, el único voto en contra lo emitió la consejera Piedad Cuarán. Durante su intervención, sostuvo que, en concordancia con sus votaciones anteriores y tomando en cuenta las denuncias de varios sectores, votaba en contra de la posesión de los comisionados ciudadanos.

Andrés Fantoni cuestionó las críticas hacia el concurso

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, por su parte, también cuestionó las críticas que ha recibido el concurso para fiscal general en las últimas semanas, en especial aquellas provenientes de la Asamblea Nacional.

"Una mala vocería hace una marea de falencias de información. Han dicho que no cumplen los requisitos los comisionados y esto genera una ola de equivocaciones que llega a un asambleístas y lo hacen cometer un horror", dijo Fantoni y lo invitó a leer la ley.

La comisión ciudadana del concurso para fiscal general

Wellington Amado Andachi Trujillo (suplente: Ericka Katherine Aguaguiña Moposita)

Cynthia Alexandra Jacho Tipán (suplente: Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira)

Hugo Vicente Ludeña Eras (suplente: María Belén Chacón Cárdenas)

Zoila Amada Echeverría Zambrano (suplente: José Antonio Núñez Chávez)

Cristian Santiago Arpi Tapia (suplente: Marcela Gladys Estrada Paredes)

Pamela Teresa Garay Mateo (suplente: Carlos Andrés Guerrero Arizaga)

Daniel Caicedo de los Ríos (suplente: Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto )

María Belén Toca Mena (suplente: David Eduardo Flores Brandt)

Tayron Michael Valarezo Eras (suplente: Maribel del Rocío Baldeón Andrade)

Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés)

