Celta de Vigo vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

El equipo merengue busca acortar distancias con el primero de la tabla, el Barça y para eso debe ganar de visitante

Este viernes 6 de marzo, la jornada 27 de LaLiga nos presenta un choque de realidades opuestas en el Estadio Abanca-Balaídos. A las 15:00 (hora de Ecuador), el Real Madrid, sumido en una profunda crisis de resultados, intentará frenar su caída libre frente a un Celta de Vigo que atraviesa su mejor momento de la temporada.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa —quien asumió el mando el pasado 12 de enero tras la salida de Xabi Alonso— no logra encontrar el rumbo. El Madrid llega a este compromiso con dos derrotas consecutivas en LaLiga, la última una dolorosa caída 0-1 ante el Getafe que ha encendido las alarmas en Valdebebas.

La situación se agrava con una enfermería saturada. La ausencia de Kylian Mbappé es la noticia más preocupante: el francés sufre una lesión en la rodilla izquierda que, según reportes, podría ser más seria de lo anunciado oficialmente, generando una tensa disputa entre los servicios médicos del club y el entorno del jugador, todo esto a menos de 100 días para el Mundial 2026. A él se suman las bajas sensibles de Jude Bellingham (isquiotibiales) y las sanciones de Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Franco Mastantuono.

Celta de Vigo recibe a Real Madrid por la fecha 27 de LaLiga 2025-26. CORTESIA

Por el otro lado, el Celta de Vigo vive una inercia positiva envidiable. Tras su victoria 2-1 ante el Girona, el equipo celeste acumula cuatro triunfos consecutivos en todas las competencias. Con el factor Balaídos a su favor, los de Vigo buscarán repetir la hazaña de la primera vuelta, cuando el pasado 7 de diciembre asaltaron el Santiago Bernabéu con un 0-2 (doblete de Williot Swedberg).

El desafío para el Madrid: Históricamente, el equipo blanco no pierde un duelo directo en Vigo desde 2014, acumulando una década de buenos resultados en este feudo. Sin embargo, dada la fragilidad defensiva actual y la falta de gol por la ausencia de sus figuras, el Celta se presenta como un rival que, por despliegue y confianza, tiene todas las armas para arruinarle la tarde a los de Arbeloa.

Canales y hora del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo

Todos los hinchas de Latinoamérica podrán disfrutar de este cotejo, por la jornada 27 del torneo español, en la transmisión que será emitida por la señal de ESPN y Disney+ Premium. En Ecuador, Perú y Colombia será a las 15:00 y en Argentina, Paraguay y Chile a las 17:00.

Alineaciones: Celta de Vigo vs. Real Madrid

Celta de Vigo - Real Madrid EN VIVO: Minuto a minuto a la hora del partido

