Precios del agua subieron la inflación de febrero: ¿Qué productos se encarecieron?

El aumento del servicio de agua elevó la inflación en febrero, según el INEC. Un experto, en cambio, culpa a la electricidad

En febrero, la inflación en Ecuador subió 0,21 % en relación con el mes de enero; y llegó a 2,56 % en comparación con febrero de 2025. El principal factor que empujó los precios fue el aumento del servicio de agua, dentro del rubro de vivienda y servicios básicos, según los resultados del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En el reporte, el INEC añade que la inflación acumulada en febrero de 2026 se ubicó en 0,57 %, cuando en el mes anterior fue de 0,37 %, lo que muestra que cada mes el precio de la canasta básica en el país se encarece.

El INEC detalla que los principales aumentos de precios en febrero se dieron en los productos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. De ellos, el que mayor elevación de inflación mensual reflejó fue el suministro de agua que subió en 19, 33 %.

Este aumento en el servicio de agua coincide con un episodio en la capital: en febrero, hubo cientos de quejas en la ciudad de Quito porque muchas planillas de agua llegaron más altas de lo normal, algunos ciudadanos reportaron que la factura aumentó incluso hasta 300 % frente a lo que pagaban antes.

Es que, en febrero, el Municipio de Quito empezó a cobrar la Tasa de Recolección de Basura dentro de la planilla del agua. Antes ese cobro estaba en la factura de electricidad.

La electricidad sería la verdadera causa

No obstante, el experto económico Alberto Acosta menciona que más que el agua, el fondo de la subida de la inflación responde a un aumento en el consumo de la electricidad. “Cuando leemos los detalles de los datos del INEC, nos damos cuenta que el suministro de agua subió interanual en 21 %, pero el de electricidad subió 207 %”, menciona.

El experto indica que este incremento en el consumo de electricidad puede deberse a que, a finales de 2024 hasta marzo de 2025, el Gobierno inició un programa de subsidio a la electricidad que indicaba que todos los consumos menores de 180 kilovatios, pasaban a ser gratuitos.

La medida fue parte de un Decreto Ejecutivo del presidente Daniel Noboa para aliviar la carga de las planillas eléctricas en pleno contexto de crisis energética y situaciones de racionamiento. Alrededor de 3,5 millones de hogares residenciales calificaban para este beneficio.

“Eso significa que el precio de la electricidad artificialmente bajó fuertemente, por eso es que también la inflación repuntó en diciembre del año pasado. Y cuando se compara el precio actual con una base muy baja, parece como si la inflación ha subido, pero realmente no estamos con una inflación anormal, actualmente los precios de la electricidad están regulares, lo que sucedió que el año pasado, a este mismo mes, teníamos precios anormales por dicho subsidio”, explica.

El alquiler también incidió

Otros productos de esa división, cuyos costos también se elevaron en febrero, fueron el alquiler de casa, de piezas y de departamentos, además del servicio de seguridad de la vivienda y de productos como el cemento y pintura.

La salud también subió de precio en febrero

Otro rubro que también mostró incremento de precios fue la salud. En este grupo, los productos con mayor incidencia a la variación mensual de esta división fueron los gastos en hospitalización, suplementos minerales, vitaminas y preparados antianémicos, así como anticonceptivos hormonales para uso sistémico.

El tercer rubro que reflejó aumento en precios fue el de recreación y cultura, sobre todo en los productos de entrada a estadios deportivos, en la compra de flores (teniendo en cuenta que fue el mes del amor y la amistad) y en la compra de computadores portátiles y de escritorios.

La canasta básica fue de $824,17

Asimismo, el reporte del INEC señala que en febrero de 2026 el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en $824,17, mientras que, el ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de $899,73, lo cual representa el 109,17 % del costo de la CFB.

