CPCCS responde a críticas y ratifica la comisión del concurso para fiscal general

En medio de una ola de reclamos por las dudas sobre la legitimidad de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) tiene una postura clara: el proceso ha seguido las normas al pie de la letra.

Los reclamos más recientes provinieron de la propia veeduría ciudadana del proceso, que durante la conformación de la Comisión Ciudadana alertó sobre varias irregularidades que pondrían en riesgo la legitimidad del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

A la veeduría se suman las observaciones de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, que en su informe más reciente alertó sobre la admisión de comisionados que no debieron ser aceptados, además de otras inconsistencias detectadas en esta fase previa del concurso.

El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga, detalla las irregularidades del proceso.



Mira todo lo que dijo en entrevista con EXPRESO 👉 https://t.co/kPS8wOXB3q pic.twitter.com/5JTyMUr7sb — Diario Expreso (@Expresoec) December 18, 2025

Fantoni dice que hay falta de legitimidad en las críticas al concurso

Pese a los reclamos públicos de la veeduría ciudadana y la comisión cívica, que incluso derivaron en la presentación de una acción de protección con medida cautelar en contra del concurso, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, se centra más en el mensajero que en el mensaje y cuestiona la legitimidad de veedores y ciudadanos.

En el caso de la veeduría ciudadana, señala que, mediante resolución, ya se solicitó el informe final sobre la conformación de la Comisión Ciudadana. "Recordemos que son más de trescientos veedores a nivel nacional y ese informe deberá contener la aprobación de la mitad más uno de los veedores, y no solamente con la firma del coordinador como lo han venido realizando (...)", enfatizó.

Con la comisión cívica es más severo: "hay que recordar que dentro de sus miembros existen exfuncionarios del CPCCS inclusive del último periodo, que conocen y realizaron aportes sobre los procesos de designación, sin embargo esta comisión ni siquiera presentó una sola impugnación en contra de los postulantes con sus hallazgos en el momento oportuno, y hoy se pretende que bajo su opinión el CPCCS actúe de oficio con informes que no contienen ni siquiera firma de responsabilidad".

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana realizó este 14 de enero de 2026 el sorteo de los mimebros de la Comisión Ciudadaan del concurso para fiscal general. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

La revisión de presuntas irregularidades no es fácil, aclara Fantoni

De hecho, Fantoni va más allá con su respuesta y aclara que los pedidos de revisión a las supuestas irregularidades en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado no es tan sencillo como la veeduría y la comisión cívica lo pintan sus vocerías y comunicados en redes sociales.

"Hay un error que se está posicionando por parte de algunos de los miembros de la Comisión Cívica, que el Pleno podría revisar para determinar si hay errores y retrotraer fases. Desafortunadamente, existe un gran desconocimiento sobre los procesos de designación. En estos procesos, rige el principio de Preclusión, que significa que cada fase se da por terminada sin posibilidad de volver a la anterior", aclara el presidente del CPCCS.

Fantoni incluso recuerda que a diferencia de la comisión cívica, que es una iniciativa privada, el CPCCS "es una administración pública que sigue los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley. Por lo tanto, no existe una vinculación directa entre ellos. Es por este motivo que personas que tienen interés directos o simplemente buscan alterar el proceso han tenido que recurrir a los órganos de justicia".

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) negó ilegalidades en el concurso para Fiscal General del Estado. Una veeduría ciudadana había detectado presuntas irregularidades en el proceso, algo que desmintió Andrés Fantoni, presidente del CPCCS.



Mira lo que dijo 👉… pic.twitter.com/5bisWI8ikK — Diario Expreso (@Expresoec) December 17, 2025

Consejeros del CPCCS están enfrentados por concurso para fiscal

Al igual que Andrés Fantoni, la consejera Johanna Verdezoto (cuestionada por designar a Christian Troya como parte del equipo técnico del concurso para fiscal general) defiende el proceso, señalando que el informe de la mayoría de veedores será el que revele el verdadero estado del concurso y que la comisión cívica ha demostrado su "desconocimiento de los procedimientos vigentes".

No obstante, al interior del Pleno del CPCCS hay opiniones divididas. La consejera Piedad Cuarán recuerda que votó en contra del sorteo para la conformación de la Comisión Ciudadana como una "medida de prudencia administrativa" al no estar de acuerdo con el proceso: "No se puede avanzar en un sorteo de conformación si existen dudas razonables y denuncias documentadas sobre la idoneidad de quienes integrarán dicha comisión".

Lo mismo opina la consejera Nicole Bonifaz, quien recuerda que durante las sesiones sobre el concurso para fiscal general ha alzado su voz. "Las medidas públicas que he tomado es mi votación con responsabilidad, con motivación suficiente que expone y no calla las irregularidades que se llevan en el concurso". Aunque cree que aún posibilidad de corregir errores señala que la mayoría "ha continuado y cerrado cualquier mecanismo propio del CPCCS para corregir".

