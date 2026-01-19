Expreso
SORTEO COMISION CONCURSO FISCAL GENERAL DEL ESTADO
El CPCCS recién realizó el sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Concurso para fiscal general en jaque por acción de protección con medida cautelar

El recurso fue presentado por el abogado Joselito Arguello, quien fue descalificado para la Comisión Ciudadana de Selección

El concurso para fiscal general del Estado enfrenta un nuevo tropiezo tras la presentación de una acción de protección con medida cautelar, que podría frenar el proceso justo cuando estaba a punto de iniciar, luego de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

De acuerdo con el expediente, la acción de protección con medida cautelar fue presentada por el abogado Joselito Argüello, quien participó y fue descalificado en el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.

Argüello reclama por su descalificación para ser comisionado ciudadano

En su denuncia, Argüello sostiene que, tras la impugnación presentada en su contra, sí presentó su contestación y descargos dentro del plazo concedido, pese a que el equipo técnico del proceso indicó que ni siquiera había respondido y procedió con su descalificación.

Según Argüello, la actuación del equipo técnico del concurso para fiscal general del Estado vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa y a la participación. Además, cuestionó la insuficiente motivación de la decisión adoptada, así como el incumplimiento del estándar reglamentario de decisión individual.

Medida cautelar podría suspender el avance del concurso para fiscal

Por otro lado, según el expediente, la medida cautelar plantea tres pretensiones claras que, en el fondo, solicitan que no se avance con el concurso para fiscal general del Estado hasta que se resuelva la situación señalada por el abogado Joselito Argüello. Además, que se incorpore al expediente su contestación a la impugnación presentada en su contra.

En declaraciones para Diario EXPRESO, Argüello indicó que el concurso para fiscal "es un proceso que está encaminado a favorecer a actores que no tienen las credenciales necesarias para garantizar un proceso de selección apegada a la ley (...)". Además, indicó tener el perfil indicado para participar en la designación del nuevo fiscal general.

