Mario Godoy y cinco consejeros del CPCCS enfrentan indagación fiscal

La investigación se activa tras la denuncia presentada el 22 de diciembre de 2025 por el exdiputado Jorge Eduardo Moreno

La Fiscalía inició una indagación previa contra Mario Godoy y cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La Fiscalía inició una indagación previa contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por su presunta participación en una serie de delitos que incluyen delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.

La investigación se activa tras la denuncia presentada el 22 de diciembre de 2025 por el exdiputado Jorge Eduardo Moreno y el constitucionalista Juan Francisco Gabriel Morales, quienes aseguraron haber identificado irregularidades en el proceso mediante el cual Godoy fue designado como titular de la Judicatura.

Implicados en la denuncia

Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

Francisco Rosero Utreras, socio del funcionario y trabajador del Consejo de la Judicatura.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS.

Jazmín Enríquez, consejera.

David Rosero, consejero.

Johanna Verdezoto, consejera.

Los denunciantes sostienen que estos actores habrían conformado una estructura coordinada para influir de manera irregular en procesos judiciales, así como para favorecer intereses particulares mediante decisiones institucionales.

El presidente de la Judicatura Mario Godoy enfrentará un juicio político impulsado por el correísmo. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Contexto del caso y señalamientos previos

La denuncia también menciona que la designación de Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura se habría realizado con múltiples irregularidades durante el proceso de selección del CPCCS, lo que habría permitido consolidar una estructura destinada al beneficio económico de los implicados.

Este caso se conecta con las alertas del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien aseguró haber enfrentado presiones y amenazas tras dictar una sentencia por lavado de activos contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, episodio que desató cuestionamientos políticos y pedidos de juicio en la Asamblea Nacional.

Próximos pasos en el proceso

El exlegislador Jorge Moreno confirmó que la Fiscalía ya notificó la apertura formal de la investigación, y anunció que el 20 de enero de 2026 se realizará el reconocimiento de firmas y ampliación de versiones dentro del proceso. Estas diligencias permitirán profundizar en las pruebas presentadas y determinar responsabilidades penales.

