Juicio político a Mario Godoy: cronograma y pruebas contra titular de la Judicatura

Los asambleístas del correísmo que impulsan el juicio han pedido la presentación de 17 testimonios en la fase de pruebas

El presidente de la Judicatura Mario Godoy enfrentará un juicio político impulsado por el correísmo.

Para este 16 de enero de 2026, la Comisión de Fiscalización tiene previsto notificar el inicio del proceso de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a los cinco asambleístas del correísmo que impulsan la solicitud. La fecha es clave, ya que a partir de ese momento comienzan a correr los plazos para el desarrollo de las siguientes fases.

La solicitud de juicio político fue calificada en la Comisión de Fiscalización la tarde del 15 de enero de 2026, en medio de una disputa entre el oficialismo y el correísmo. Los 10 integrantes de la mesa, con mayoría de ADN, pusieron los votos necesarios para dar paso al trámite impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana.

“La fase de prueba inicia una vez notificado el señor Mario Godoy”, recordó ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN). En esa etapa, el titular de la Judicatura deberá presentar sus descargos frente a las pruebas anunciadas por los interpelantes.

¿Qué pruebas hay contra Godoy?

El pedido de juicio político se desprende del escándalo que lo involucra por las supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano en el caso Euro 2024. En ese proceso judicial se juzgó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos.

El caso salió a la luz a través de una columna de opinión del penalista Felipe Rodríguez. Posteriormente, se difundió un audio en el que se escucha al exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor, conversar con el juez Serrano sobre un pedido relacionado con ese expediente.

En este contexto, ya existen anuncios sobre quiénes serán llamados a comparecer ante la comisión cuando se inicie la etapa de pruebas. Álvarez indicó que, por parte de los impulsores del juicio, hay 17 solicitudes de prueba testimonial, entre ellas la comparecencia de abogados en libre ejercicio, exasambleístas y el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing.

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad la calificación del juicio político en contra de Mario Godoy. Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

Suing, cuando estuvo en el cargo, envió la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la elección del presidente de la Judicatura. En esa lista incluyó a Mario Godoy.

Además, los correístas solicitaron la comparecencia del juez anticorrupción Carlos Serrano, informó Álvarez.

El presidente de la Comisión de Fiscalización aseguró que existe un cronograma tentativo para evacuar el trámite. Según esa planificación, el proceso debería concluir, como mínimo, el 17 de febrero de 2026, aunque también se contempla la posibilidad de extender el plazo máximo hasta el 22 de ese mismo mes.

