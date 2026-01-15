Juicio político a Godoy fue calificado en sesión con disputas entre ADN y correísmo

La decisión fue unánime por los integrantes de la mesa legislativa. Se abre periodo para presentación de pruebas y descargos

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea conoció y calificó el pedido del correísmo para enjuiciar políticamente al presidente de la Judicatura, Mario Godoy este 15 de enero de 2026. Lo que debía ser una sesión para abordar el futuro de dicha solicitud se convirtió en un pulso entre el oficialismo y correísmo con acusaciones mutuas por el supuesto conflicto de interés de dos legisladores de ADN.

El encargado de presentar la moción para que se avoque conocimiento del juicio y se lo califique fue el legislador aliado de ADN, José Luis Nango. Él se anticipó a los cuestionamientos sobre su supuesto conflicto de interés por su hijo como funcionario de la Judicatura de Pastaza. Así, la moción fue aprobada por unanimidad de los 10 integrantes de la Comisión.

Sobre la situación de Godoy, el correísmo insistió en la renuncia de Godoy. La legisladora de RC, Ana Cecilia Herrera, cuestionó el que el titular de la Judicatura no haya tomado esa decisión aún. Insistió en que, ante la sola duda en un Estado de Derecho, una autoridad debería renunciar para defenderse.

La sesión fue una confrontación directa entre ADN y el correísmo



Ante la expectativa generada por el proceso, para la sesión de la Comisión de Fiscalización el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, dispuso que se utilice el salón José Mejía Lequerica.

Por el lado del correísmo no solo asistieron los cinco proponentes del juicio político —Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego—, sino también otros integrantes de esa bancada, como Patricia Núñez y Eliana Correa.

En contraste, los legisladores de la bancada oficialista acudieron para respaldar a sus representantes en la Comisión de Fiscalización. Todo esto ocurrió en un contexto marcado por el pedido del correísmo para que los legisladores Luiggi García (ADN) y José Luis Nango (exPachakutik y aliado de ADN) se excusen de la sesión. Ese cruce fue, de hecho, el punto de arranque de la jornada.

García desmintió que su padre sea accionista de la firma Invictus, empresa de la que forma parte la esposa del presidente de la Judicatura, Dolores Vintimilla.

El presidente de la comisión también dio la palabra a José Luis Nango, otro de los legisladores cuestionados por el correísmo por un supuesto vínculo familiar con la Judicatura de Pastaza. Nango, exintegrante de Pachakutik, rechazó el pedido de excusa y señaló: “Es injusto. Jurídicamente no aplica porque la recusación existe para jueces. La Asamblea no es un juzgado”. Además, agregó: “Mi hijo no es una ficha política”.

Sin embargo, Veloz insistió en el cuestionamiento a Nango. Sugirió que se revise la declaración juramentada de inicio de gestión del hijo del legislador de la Comisión de Fiscalización. Así, el oficialismo y correísmo se enfrascaron en una discusión sobre el tema por poco más de media hora. Solamente después de esto, la sesión se instaló.

Mario Godoy rindió cuentas en la Asamblea



Apenas horas antes de que se defina el futuro de su juicio político en la Comisión de Fiscalización, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para exponer su gestión correspondiente a 2025. En su intervención, hizo un repaso de lo que considera los principales logros alcanzados durante ese periodo.

Godoy señaló que el año pasado asumió el compromiso de defender la independencia interna y externa de la Función Judicial. Según explicó, ese objetivo se tradujo en la implementación de una gestión disciplinaria activa.

En ese contexto, detalló que durante 2025 se sustanciaron 991 expedientes disciplinarios. De ese total, 446 concluyeron con sanción, 177 sin sanción y 186 fueron inadmitidos.

El funcionario evitó referirse a su situación actual, marcada por el proceso de juicio político que enfrenta. Su silencio se produjo luego de que, el pasado 5 de enero, compareciera ante la Asamblea para responder a las acusaciones en su contra por presuntas presiones a un juez anticorrupción.

Al cierre de su exposición, Godoy afirmó: “Las cifras expuestas reflejan una administración responsable con los recursos públicos, una actuación disciplinaria firme, avances estructurales en mediación, innovación y el compromiso sostenido con la transparencia”.

Después de la decisión de la mesa legislativa se notificará a los interpelantes e interpelado. Después de esto empezará la fase de presentación de pruebas de cargo y descargo. Como parte de aquello habrá un careo entre Godoy y los asambleístas del correísmo.

