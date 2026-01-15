Marco Rodríguez: “Que ningún juez de la patria tenga miedo”

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, expresó públicamente su respaldo al juez Carlos Serrano, quien denunció presiones provenientes de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, cargo al que llegó por cercanía con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El pronunciamiento constituye una de las primeras definiciones públicas de Rodríguez desde que asumió, el 14 de enero de 2026, la conducción del máximo órgano judicial del país.

Rodríguez centró su discurso en la independencia judicial. Afirmó que velará por la autonomía de los jueces, al considerar que esta garantiza la imparcialidad y fortalece la confianza de la ciudadanía en la justicia. Señaló que mantendrá relaciones institucionales con todos los poderes del Estado, desde el Ejecutivo hasta el Consejo de la Judicatura, pero bajo un esquema horizontal y no de subordinación. “La justicia jamás debe estar supeditada a ningún poder del Estado ni al Consejo de la Judicatura”, enfatizó.

Durante un acto institucional ante magistrados y servidores judiciales de la Corte Nacional, Rodríguez dejó claro que ningún juez puede actuar condicionado por intereses externos, y advirtió que la administración de justicia pierde legitimidad cuando cede ante presiones políticas o administrativas.

Solidaridad pára el juez Carlos Serrano

El titular de la CNJ expresó su solidaridad con el juez Serrano, a quien calificó como un magistrado que cumplió con su deber al denunciar interferencias en su labor jurisdiccional. Sostuvo que el ejercicio de la judicatura exige firmeza y apego estricto a la Constitución y la ley, incluso frente a contextos adversos.

Las declaraciones se produjeron luego de que Serrano hiciera públicas presuntas presiones atribuidas a Gaibor para que fallara a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, en un proceso por lavado de activos, en el que actuó como abogada Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy.

Frente a estos hechos, Rodríguez señaló que los jueces deben contar con garantías reales para decidir sin temor a represalias. A su criterio, el miedo representa uno de los mayores riesgos para la justicia y debe ser erradicado mediante respaldo institucional y reglas claras.

Por su parte, el presidente subrogante de la Corte Nacional, Alejandro Arteaga, realizó una breve intervención en la que destacó el rol de la CNJ en la sociedad. Además, llamó a todos los servidores judiciales, desde los niveles operativos hasta las más altas magistraturas, a fortalecer la institucionalidad y responder a la demanda de justicia de la ciudadanía.

