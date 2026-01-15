Colegio de Abogados de Pichincha "exige" la renuncia de Mario Godoy

El gremio colocó una pancarta en Quito para exigir la salida de Godoy y pide que la Fiscalía realice una investigación penal

El Colegio de Abogados de Pichincha colocó en su sede, en Quito, una pancarta en la que "exige" la renuncia de Mario Godoy, a la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El Colegio de Abogados de Pichincha colocó este 15 de enero de 2026 una pancarta en su sede en Quito y emitió un pronunciamiento en el que exigió públicamente que Mario Godoy renuncie a la presidencia del Consejo de la Judicatura por "el grave atentado contra la institucionalidad y la independencia judicial", que fue revelada por las presiones al juez anticorrupción, Carlos Serrano, para que emita un fallo que favorezca al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

En una carta, el gremio recordó el proceso "altamente cuestionable" de su designación, desde que el expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, lo incluyó en la terna "sin verificaciones rigurosas de idoneidad ética y profesional y tildó de "inadmisibles" los intereses políticos o económicos y "las redes de influencia indebida", en referencia a que las presiones denunciadas por el juez Serrano las generó el exdirector provincial de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor.

Por esos motivos, el gremio dijo que "exige la salida inmediata de Mario Godoy de la Judicatura" ante esos "hechos de extrema gravedad que ponen en entredicho la credibilidad en el sistema de justicia y afectan la confianza de la ciudadanía. Además, instó a comenzar un "proceso serio, técnico e institucional de fortalecimiento y depuración" de la Función Judicial.

Abogados piden investigación penal contra Godoy

A la par de pedir que Godoy dé un paso al costado, la organización pidió que la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura actúen ante las denuncias.

En ese sentido, pidió que la Fiscalía "desarrolle una investigación penal objetiva, exhaustiva y oportuna" contra los funcionarios involucrados; que los vocales de la Judicatura "evalúen las responsabilidades administrativas y disciplinarias de Godoy", que "no se proceda al nombramiento de jueces temporales bajo su presidencia" y que sancionen a Gaibor para "impedir su retorno a la Función Judicial".

Finalmente, instó a que el Ejecutivo "asigne el presupuesto suficiente para recuperar la infraestructura, operatividad talento humano" que permitan superar el déficit de jueces, fiscales y personal administrativo.

La exigencia ocurre en el día en el que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene previsto sesionar para tratar el pedido de juicio político contra Godoy y se registra tres semanas después de que el presidente del gremio del Guayas, Fabián Yánez, ya manifestó que todos los vocales de la Judicatura "deben renunciar".

