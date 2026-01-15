Asamblea: bancadas miran con reserva designación de Rodríguez en la CNJ

ADN dijo que es facultad de la Corte elegir a quien la representa. RC cuestionó la sesión de designación

La designación de Marco Rodríguez Ruiz como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia generó reacciones en la Asamblea Nacional

La designación de Marco Rodríguez Ruiz como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) generó reacciones en la Asamblea Nacional. Entre expectativas y dudas, asambleístas de distintas fuerzas políticas coincidieron en que el máximo tribunal del país debe mantenerse alejado de la injerencia política.

El 4 de enero de 2026, en una sesión calificada como atropellada, los jueces de la Corte Nacional finalmente tomaron una decisión para designar a su nuevo titular. El cambio se produjo tras la renuncia de José Suing, quien, como expresidente del organismo, remitió la terna para la designación del presidente de la Judicatura, en la que constaba Mario Godoy.

ADN sigue el tema desde lejos

La asambleísta de ADN y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, señaló que cada institución tiene la facultad de designar a quienes la representan. “Nosotros mal podríamos interferir o generar algún otro criterio sobre un poder del Estado diferente”, afirmó.

Consultada sobre los señalamientos de que la designación podría responder a intereses del Gobierno de Daniel Noboa, la legisladora respondió: “Eso es solamente una especulación. No hay algo que valide ese tema. Sin embargo, auguramos que la gestión sea exitosa por el bien de la justicia del país”.

El correísmo arremetió contra la jueza Daniella Camacho

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Liliana Durán cuestionó el desarrollo de la sesión en la que se produjo la designación. “Es lamentable ver cómo todo ahora en el país es atropellado. Montan shows para cooptar los diferentes espacios”, dijo.

Para la legisladora, “aparentemente Camacho, que viene de la fuerza y el poder de la exfiscal Diana Salazar, ese poder ya está debilitado y ahora nombran al nuevo presidente, que es claro que sus tentáculos están más cercanos a Mario Godoy y al Gobierno”.

El Partido Social Cristiano espera mejoras en la justicia

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, sostuvo que el nuevo presidente “no tiene tacha”. Añadió que la expectativa es que Rodríguez mantenga la independencia del cargo. “Con que logre mantener la independencia, algo se habrá logrado. No es suficiente. Ojalá marque distancia del señor Godoy”, señaló.

¿Qué pasó en la Corte de Justicia?

La tarde del 4 de enero de 2025, los jueces de la Corte Nacional de Justicia se reunieron para designar al nuevo presidente encargado. La sesión fue calificada como atropellada, entre otras razones, porque existía una pugna por los votos necesarios para asumir el encargo. La jueza Daniella Camacho expresó su interés en asumir la Presidencia y fue cuestionada debido a que presidía la sesión. En una primera votación, Camacho alcanzó apenas tres votos.

Finalmente, con el respaldo de la mayoría, Marco Rodríguez fue posesionado como nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia.

La designación se produjo en medio del escándalo que salpica a Mario Godoy por supuestas presiones a un juez anticorrupción en un caso de lavado de activos. En ese contexto, se difundió un audio en el que se escucha a Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha, referirse al caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

La presión sobre el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, se originó porque fue él quien incluyó a Godoy entre los candidatos para presidir la Judicatura. Ese proceso se llevó a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), después de que la Corte y otras entidades del Estado remitieran sus ternas para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura.

