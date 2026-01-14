¿Quiénes se perfilan a reemplazar a José Suing? Sesión clave hoy en la Corte Nacional

Tres jueces son los más antiguos para asumir la titularidad del organismo

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia sesiona desde las 10:00 para determinar a sus autoridades.

Hoy, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó una sesión extraordinaria para asumir las funciones de presidente encargado y presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia. Esto tras la renuncia de Emma Tapia Rivera y de José Suing Nagua.

Para esta elección ni Tapia ni Suing participarán. Esto porque ambos renunciaron a su cargo.

La dimisión de Suing se dio en medio de tensiones internas y cuestionamientos públicos relacionados con la terna de candidatos al Consejo de la Judicatura presentada por el presidente de ese organismo, Mario Godoy, quien enfrenta procesos de fiscalización y señalamientos por presuntas interferencias en la administración de justicia.

Por su parte, Emma Tapia Rivera también renunció a su encargo como presidenta subrogante de la CNJ. A través de una publicación en redes sociales, la jueza explicó su decisión señalando que, “por coherencia institucional”, había presentado su renuncia al encargo.

LE INVITAMOS A LEER: Caso CNT: la mayoría de los legisladores guarda silencio

Corte Nacional: Jueces titulares y temporales, convocados para elegir al presidente Leer más

¿Quiénes serían los nominados?

Daniella Lisette Camacho Herold, Marco Xavier Rodríguez Ruiz y Katerine Betty Muñoz Subía. Los tres son los jueces más antiguos de la Corte.

Camacho es integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Ella es jurista, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tiene un magíster en Derecho Procesal Mención Penal de la Universidad Indoamérica de Quito.

Rodríguez es integrante de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Él es abogado y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, en la Universidad Central del Ecuador. También es magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, en la Universidad Técnica Particular de Loja.

Además, tiene otro magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, en la Universidad Central del Ecuador; y otro magíster en Derecho Mercantil, en la Universidad Andina Simón Bolívar. También un doctorado en Derecho, obtenido en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Muñoz, por su parte, es integrante de la Sala Especializada de lo Laboral. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Argentina Santa María de los Buenos Aires. Especialista superior en Tributación, y especialista superior y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctora en Jurisprudencia, abogada de los Tribunales y juzgados de la República y licenciada en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador.

En este momento, el Pleno de la CNJ está en sesión.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ