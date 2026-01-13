Corte Nacional: Jueces titulares y temporales, convocados para elegir al presidente

Autoridad. La jueza Daniella Camacho convoc´ó a los jueces de la Corte Nacional a un pleno ára elegir su representante.

Tras la renuncia de José Suing al encargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), los jueces del máximo tribunal de la justicia ordinaria del país deberán elegir a quien asumirá su representación.

Suing dejó el cargo en medio de una pérdida de confianza del pleno, provocada por la férrea defensa que mantuvo hasta el último momento de la inclusión de Mario Godoy en la terna de la Corte Nacional, proceso del que posteriormente salió electo como presidente del Consejo de la Judicatura. Antes de reconocer el error político o institucional que implicó ese respaldo, Suing optó por renunciar.

Ahora, quien asuma la presidencia de la Corte necesitará contar con la confianza del pleno. Entre los posibles candidatos figuran los magistrados más antiguos: Daniella Camacho, Consuelo Heredia, Katerine Muñoz y Marco Rodríguez.

Por el momento, Daniella Camacho ejerce la presidencia encargada. En esa calidad, convocó a sesión para este miércoles 14 de enero de 2026, a las 10:00, con el fin de que los jueces elijan a su nuevo representante. Un elemento que ha llamado la atención es que Camacho convocó a los 21 jueces que actualmente integran la Corte Nacional: 10 jueces titulares y 11 jueces temporales, estos últimos designados por el Consejo de la Judicatura presidido por Godoy.

La jueza nacional Enma Tapia ha expresado públicamente su desacuerdo con esta decisión. A su criterio, la elección del presidente de la Corte Nacional, aunque sea de forma encargada, debería ser una facultad exclusiva de los jueces nacionales titulares, y no de jueces provinciales que actúan temporalmente en el máximo tribunal.

Hostigamiento digital contra jueces

La elección del presidente de la Corte no solo está marcada por disputas internas, sino también por intereses políticos. Una muestra de ello es la activación de campañas de hostigamiento digital contra magistrados.

Los jueces Marco Rodríguez y Enma Tapia han sido víctimas en los últimos días de estos ataques, que coincidentemente se originan en páginas y agencias de publicidad que se presentan como medios de comunicación y que operan a favor del presidente Daniel Noboa y de Mario Godoy.

Quien no ha sido objeto de estos ataques es Daniela Camacho, quien el 31 de octubre pasado tuvo un fallo que favoreció a Noboa. La magistrada dispuso el archivo de la denuncia presentada por Yaku Pérez por presunto tráfico de influencias en contra del presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y dos ejecutivos de la minera Dundee Precious Metals DPM Ecuador S.A.

Camacho acogió el pedido de archivo formulado por el fiscal Carlos Alarcón, a quien el Consejo de la Judicatura, presidido por Godoy, encargó la titularidad de la Fiscalía General del Estado. La investigación duró apenas 43 días: se inició el 26 de agosto de 2025 y concluyó el 8 de octubre de ese mismo año, cuando el fiscal solicitó su archivo.

Además, Camacho calificó la denuncia de Pérez como temeraria. En ella, el político azuayo solicitaba investigar si las donaciones que Lavinia Valbonesi afirmó haber recibido de la empresa DPM guardaban relación con la concesión minera de Quimsacocha, en la provincia del Azuay.

Camacho también ha sido clara por su "amistad íntima", con Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, actualmente privado de libertad por los delitos de obstrucción a la justicia y delincuencia organizada. Esa relación fue reconocida por la propia jueza cuando presentó una excusa para integrar un tribunal en una causa relacionada con alias El Diablo, alegando una relación fraternal. "Bajo juramento, hago conocer a ustedes y por su intermedio a los sujetos procesales, que mantengo amistad íntima con Wilman Gabriel Terán Carrillo, quien está procesado en la presente causa", explicó la jueza en su momento.

Ella también fue jueza de instrucción del caso Sobornos y llamó a juicio al expresidente, hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa, exvicepresidente Jorge Glas, y otros ministros del correísmo.

